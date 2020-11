Melo e Soares avançam no torneio de duplas do Masters de Paris

A quinta-feira (5) foi de vitórias para o tênis brasileiro, na França. Na estreia do torneio de duplas masculinas do ATP Masters 1000 de Paris, Marcelo Melo, ao lado do polonês Lukasz Kubot, e Bruno Soares, com o croata Mate Pavić, se classificaram às quartas de final.

Repetindo a final do ATP 500 de Viena da semana passada, Melo e Kubot passaram novamente pelos britânicos Jamie Murray e Neal Skupski. Os cabeças de chave número 4 fizeram 2 sets a 1 (6/2, 1/6 e 10-6), em 1h19min. Eles voltam à quadra nesta sexta-feira (6), por volta das 11h30 (horário de Brasília), para jogar às quartas contra os franceses Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut. Com o tricampeonato conquistado na Áustria, Melo e Kubot subiram da 11ª para à 8ª colocação no ranking mundial e, atualmente, estariam classificados para o ATP Finals, torneio que vai reunir as oito melhores duplas do ano entre os dias 15 e 22 deste mês, em Londres. Vencendo a partida desta sexta, eles praticamente se garantem no torneio.

O outro brasileiro, Bruno Soares, jogando com o parceiro croata Mate Pavic seguiu adiante no torneio francês passando pela dupla belga Sander Gille e Joran Vliegen. Os cabeças de chave número 2 venceram por 2 sets 0 (6/4 e 7/6(3)), em 1h18min. A semifinal da dupla Soares e Pavic será contra o holandês Wesley Koolhof e o croata Nikola Mektić. A partida está prevista para começar às 14h (horário de Brasília) desta sexta-feira (6). No ranking mundial de duplas, Mate Pavić e Bruno Soares ocupam a terceira posição na temporada e estão garantidos no ATP Finals.

Esse é o penúltimo torneio antes do evento de Londres. Na próxima semana, entre os dias 8 e 14 novembro, acontece o ATP 250 de Sofia (Bulgária). Neste evento, estarão em jogo 250 preciosos pontos para as duplas que ainda estiveram na briga por uma das vagas.