Mesmo com desfalques, Santos vence Inter por 2 a 0 na ViIa Belmiro

Na tarde de sábado (14), o Internacional, que abriu a 21ª rodada na liderança do Campeonato Brasileiro com 36 pontos, foi à Vila Belmiro para enfrentar um Santos cheio de desfalques. Durante a semana, o Peixe havia sido acometido por um surto de covid-19 que afastou 10 atletas da equipe. Mesmo assim, o Santos foi melhor durante praticamente todo o jogo.

O primeiro tempo foi marcado pelas pouquíssimas chances de gol. Mesmo assim, a melhor chance foi do Santos. Depois de armar mal a barreira, o goleiro Marcelo Lomba teve que salvar o Inter em boa cobrança de falta de Marinho aos 39 minutos. Quando parecia que o Inter conseguiria se impor, depois de passar pelo seu melhor momento no jogo, quando teve três belas chances de gol nos 10 primeiros minutos do segundo tempo, a equipe simplesmente desabou.

A tragédia colorada começou com uma falta cometida pelo lateral-direito Rodinei. Aos 13, Ivonei cobrou a falta num cruzamento fraco na área. Só que nem a zaga nem o goleiro Marcelo Lomba cortaram e a bola morreu na rede colorada.

É O SANTOS! #MeninosDaVila dão conta do recado e Peixe vence o Internacional por 2x0 na Vila Belmiro! Partiu sábado à noite. #ABaseTáOn pic.twitter.com/B2PPA7xGwe — Santos Futebol Clube (@SantosFC) November 14, 2020

Aos 22 veio o golpe de misericórdia. Rodinei recuou errado. Marinho dividiu a jogada e saiu em velocidade. O goleiro Lomba ainda salvou o chute do jogador santista. A bola sobrou para Arthur Gomes. Ele bateu, Lomba defendeu e, no rebote, Kaio Jorge definiu o placar. Com os três pontos, o Peixe alcança os 34 e entra provisoriamente no G4 (zona de classificação à Libertadores). Já o Inter, que chegou à rodada com líder, pode cair até quatro posições. O Colorado volta a jogar na quarta-feira (18) contra o América (MG) pelo jogo de volta da Copa do Brasil. Para se classificar à semifinal, precisa vencer por dois gols de diferença. Qualquer vitória simples do Inter leva a decisão aos pênaltis. Pelo Brasileiro, o Inter pega o Fluminense no domingo (22) no Beira-Rio. O Santos vai até Curitiba para pegar o Athletico Paranaense no sábado (21).

Vitória e recuperação vascaína no Recife

Na Ilha do Retiro, no Recife, o Vasco venceu o Sport por 2 a 0 e deixou de forma provisória o Z4 (zona de rebaixamento). Foram dois gols do centroavante argentino Germán Cano. O artilheiro quebrou um incômodo jejum de dois meses e nove jogos. O primeiro gol aconteceu aos 24 da etapa inicial, em jogada de hermanos argentinos. Léo Gil entrou pela esquerda e encontrou Cano. O goleiro Maílson ainda tentou evitar o gol, mas não conseguiu. Aos nove do segundo tempo, o argentino balançou as redes mais uma vez. O bandeirinha chegou a anular o gol. Mas, depois de analisar o VAR, o árbitro Héber Roberto Lopes validou o gol do artilheiro.

Se ele está feliz, todos nós estamos felizes!



CANOOOOO!



📸 Rafael Ribeiro/Vasco#DiaDeVasco pic.twitter.com/3QhKkh4xJ1 — Vasco da Gama (@VascodaGama) November 14, 2020

Com a vitória, o Vasco alcançou a 15ª colocação, com 22 pontos. O Sport, por sua vez, continua em 10º, com 25 pontos. Os cariocas voltam a campo no domingo (22) contra o São Paulo no Morumbi. Na segunda-feira (23), o Sport recebe o Atlético Goianiense na Ilha do Retiro.