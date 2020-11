Mesmo com grande atuação, Hugo Calderano se despede do WTT de Macau

Na manhã desta sexta (27), no horário de Brasília, Hugo Calderano foi superado pelo chinês Wang Chuqin, número 12 do ranking mundial, por 3 sets a 2 (10/11, 11/8, 4/11, 11/7 e 9/11) e caiu nas quartas de final do WTT de Macau, na China.

O mesatenista carioca, sexto colocado no ranking mundial, começou bem, confirmando o serviço e abrindo 3 a 0. Chuqin reagiu, mas Calderano voltou a dominar e chegou a ter 10 a 6 no placar, com várias oportunidades de fechar. Não conseguiu e sofreu a virada na segunda parcial, com Chuqin tendo leve vantagem. O brasileiro empatou em 8 a 8 e conseguiu fechar forçando três erros consecutivos do adversário.

O terceiro set foi o pior momento de Calderano no jogo. Errando demais, viu Chuqin abrir 7 a 1 e fechar em 11 a 4. Na quarta parcial, o brasileiro impôs o estilo e contou com a sorte para levar o jogo ao desempate. Aí ele acabou superado e se despediu do torneio.

“Que pena sair dessa luta com uma derrota. O nível foi alto, faltou um pouco de regularidade. Chato, porque o Hugo não teve segurança técnica suficiente para impor o jogo dele. Pelo menos, foi bom vê-lo desenvolver esse nível, sacando bem, recebendo bem e muito agressivo. Faltou ritmo de jogo, infelizmente. Ele vai continuar trabalhando forte para as próximas competições”, analisou o técnico de Hugo Calderano e consultor técnico da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, Jean-René Mounié.

No WTT de Macau, que marcou o encerramento da temporada, Calderano esteve perto de vencer os três chineses que enfrentou. No grupo dos cabeças de chave, ele também perdeu por 3 a 2 para Xu Xin e Lin Gaoyuan, números 2 e 5 do mundo, respectivamente. Os chineses dominam as semifinais nos torneios masculino e feminino: apenas um atleta entre os homens (o sueco Mattias Falck) conseguiu chegar na próxima fase. No ano, ele faturou a Copa Pan-Americana e teve boa participação no ITTF Finals, além de ficar nas oitavas no Aberto do Catar e na Copa do Mundo Masculina.