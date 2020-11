Praia Clube-MG vence Umuarama-PR no fim da prorrogação e avança na LNF

O Praia Clube, de Uberlândia (MG), conquistou uma classificação heróica neste domingo (8) jogando fora de casa contra o Umuarama-PR. O time mineiro avançou às quartas de final da Liga Nacional de Futsal (LNF) após arrancar um empate em 2 a 2 no tempo normal e levar a decisão para a prorrogação. No tempo extra, o time mineiro abriu o placar logo nos primeiro minutos, cedeu ao empate, mas no minuto final do segundo tempo passou à frente do marcador, vencendo por 2 a 1. A menos de meio segundo para o jogo terminar, o Umuarama sofreu falta e podia ter mudado o placar. O juiz assinalou tiro livre (equivalente ao pênalti no futebol): Batista cobrou, mas o goleiro Gustavinho fez uma defesaça, garantindo a vaga dos mineiros nas quartas de final.

A partida, realizada no Ginásio Amário Vieira da Costa, em Umuarama (PR), foi transmitida ao vivo pela TV Brasil. O adversário na próxima fase sairá do confronto de logo mais, às 15h30, entre Tubarão-SC e São José-SP, em Santa Catarina. O Aurinegro segue na busca do título inédito na LNF, após um intervalo de nove anos fora da competição. O time mineiro disputou o torneio de 2008 a 2011. A melhor colocação foi obtida em 2009, quando terminou na 15ª posição.

Jogo

O Praia Clube começou melhor e teve duas boas chances de abrir o placar logo os primeiros minutos, mas o goleiro Alê Falconi, atento, fez boas defesas. A partir dos quatro minutos, o Umuarama equilibrou a partida e o goleiro Gustavinho do Praia espalmou um bola venenosa de Hugo. Mas ele acabou abrindo o placar para o Umuarama cinco minutos depois. Após o gol, o time paraense começou a pressionar o adversário na saída de bola. E surtiu efeito: aos 15 minutos Ouchita ampliou para os donos da casa.

A classificação do Azulão parecia bem encaminhada, mas nos minutos finais veio a reação dos mineiros, com uma bomba de Neto para o fundo da rede.

Após o intervalo, o Praia Clube voltou com tudo e chegou ao empate quase aos cinco minutos com Humberto que recebeu uma bola da direita e chutou forte. Tudo igual no Ginásio Amário Vieira da Costa. Os mineiros dominaram o jogo e não faltaram oportunidades de ampliar. Mas a partida terminou mesmo empatada, e a definição foi para a prorrogação.

Por ter feito melhor campanha na primeira fase, o Umuarama tinha a tranquilidade de precisar apenas do empate para se classificar. Bola em jogo, e com menos de um minuto, Zazá recebe um passe açucarado de Neto pela direita e marca para o Praia Clube. O Aurinegro teve ainda boas oportunidades de ampliar, três delas com Macdowell, mas ele as desperdiçou.

No segundo tempo da prorrogação, Batista recebeu pelo lado direito e garantiu o empate para o Umuarama, que novamente ficou com a classificação encaminhada. Por pouco Neto não desempata, mas Alê Falconi fez uma defesa incrível. Mas a vaga parecia mesmo destinada ao Praia Clube: no minuto final, Neto deu o passe pela direita para Zazá, que se antecipou à marcação e chutou com categoria. Era o gol da classificação: 2 a 1 para o time mineiro. Ainda deu tempo para o Umuarama empatar em um tiro livre, a menos de um segundo do final, com um tiro livre: Batista cobrou mal e Gustavinho defendeu.

Outros jogos deste domingo (8):

domingo (8):

Tubarão x São Jos

15h30 - Tubarão x São José

Joinville x Assoeva