Após vitórias, seleção mantém 3ª posição do ranking da Fifa

A Fifa anunciou nesta sexta-feira (27) mais uma edição do seu ranking de equipes nacionais, e a seleção brasileira permanece na terceira posição após os jogos das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2022 (Catar).

NEW #FIFARANKING



🇧🇪 @BelRedDevils hold on to No1 spot 🔝

🇲🇽🇮🇹 @miseleccionmxEN, @azzurri return to top 10 🔙

🇬🇶 Equatorial Guinea this month's biggest climbers 📈