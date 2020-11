Rogério Ceni assume o Flamengo e pode estrear contra o São Paulo

Rogério Ceni é o novo técnico do Flamengo. O ex-goleiro foi anunciado pelo Rubro-Negro nesta terça-feira (10) pela manhã, após assinar contrato até dezembro de 2021. Ele substitui o catalão Domènec Torrent, demitido na segunda-feira (9), após a goleada por 4 a 0 sofrida para o Atlético-MG no último domingo (8), pela Série A do Campeonato Brasileiro.

Rogério Ceni é o novo técnico do Flamengo! O treinador assinou com o Mengão e comandará o Mais Querido até dezembro de 2021. Seja bem-vindo, Ceni! 👨‍🏫🔴⚫ #CeniÉDoMengão



📸: Leonardo Moreira pic.twitter.com/KW2KMeelQ0 — Flamengo (@Flamengo) November 10, 2020

Os auxiliares Charles Hembert e Nelson Simões e o preparador físico Danilo Augusto, que trabalhavam com Ceni no Fortaleza, chegam junto com o treinador - que desembarcou no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, por volta das 7h30 desta segunda. Ele será apresentado em entrevista coletiva às 13h30 (horário de Brasília) e, na sequência, comanda o primeiro treinamento no Ninho do Urubu à tarde.

Ceni dirigia o Fortaleza desde 2018 - tendo uma rápida passagem de dois meses pelo Cruzeiro, no ano passado. Pelo Tricolor do Pici, o técnico foi bicampeão cearense e conquistou os títulos da Copa do Nordeste e da Série B do Brasileirão. Em 153 jogos pelo Leão, foram 81 vitórias, 33 empates e 39 derrotas com aproveitamento de 60,1%.

A estreia de Ceni pelo Flamengo pode ser contra o São Paulo - clube no qual o ex-goleiro é ídolo e onde iniciou a carreira de treinador - pela Copa do Brasil. O jogo de ida do confronto pelas quartas de final será quarta-feira (11), às 21h30, no Maracanã. Para isso, o técnico precisa ter o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).