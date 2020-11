Série B: Cruzeiro derruba série invicta da Chape e fica longe do Z-4

A série de 19 jogos sem derrotas da Chapecoense chegou ao fim graças ao Cruzeiro de Luiz Felipe Scolari. Nesta terça-feira (24), a Raposa derrotou o Verdão do Oeste por 1 a 0 na Arena Condá, em Chapecó (SC), pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os mineiros seguem na 15ª posição, agora com 28 pontos, abrindo oito pontos para o Náutico, primeira equipe na zona de rebaixamento. Apesar da derrota, a Chape permanece com folga na liderança da competição, com 47 pontos.

O goleiro João Ricardo foi o protagonista do primeiro tempo, com ao menos duas defesas importantes. Aos 17 minutos, o camisa 1 se esticou para espalmar um chute de fora da área do atacante Rafael Sobis. Já aos 32, após troca de passes do Cruzeiro, o atacante Airton desviou de cabeça e o meia Régis bateu forte, mas parou no arqueiro da Chapecoense. O Verdão, por outro lado, apresentou dificuldades para chegar com perigo à meta celeste, travado pela marcação.

No segundo tempo, a Chape até teve a primeira chance, em uma bicicleta do atacante Anselmo Ramon defendida pelo goleiro Fábio, aos 12 minutos. A equipe mineira, porém, seguiu melhor. Aos 17, Rafael Sóbis disputou bola com o zagueiro Luiz Otávio e caiu na área. A arbitragem deu pênalti, mas voltou atrás. Dez minutos depois, o atacante cruzeirense assustou de novo, acertando o travessão. Já aos 32, Sóbis caprichou na cobrança de falta e colocou a Raposa na frente. O Verdão buscou o empate, mas sem êxito.

Quem disse que eu tô sozinho?#NosSomosOCruzeiro 💙



⬇️ Faça parte deste movimento!https://t.co/vpcVFYpmOp



📸 Igor Sales / Cruzeiro pic.twitter.com/HIoO3cKInd — Cruzeiro Esporte Clube (de 😷) (@Cruzeiro) November 25, 2020

Foi a nona partida do Cruzeiro com Felipão, que ainda não perdeu no clube mineiro (quatro vitórias e cinco empates). A Raposa volta a campo na sexta-feira (27), às 21h30 (horário de Brasília), contra o Confiança, no Mineirão, em Belo Horizonte. A Chapecoense tenta a reabilitação no sábado (28), às 21h, diante do Guarani, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP). As duas partidas valem pela 24ª rodada da Série B.

América encosta na Chape

Também nesta terça-feira, em duelo direto pelo G-4, o América-MG venceu o Juventude por 2 a 1 no estádio Independência. O Coelho foi a 43 pontos, ainda na vice-liderança, abrindo cinco para o Cuiabá, primeiro clube fora da zona de classificação à Série A. A diferença para a líder Chapecoense caiu para quatro pontos. O time gaúcho segue na quarta posição, com os mesmos 37 pontos do Dourado, ficando à frente no saldo de gols (13 a 3).

O volante Juninho abriu o placar para o América logo aos sete minutos, após cruzamento do atacante Felipe Azevedo. O experiente meia Renato Cajá escapou do zagueiro Messias e marcou um bonito gol, empatando a partida aos 33. Dez minutos depois, o goleiro Marcelo Carné deu rebote na finalização do atacante Ademir e o também atacante Rodolfo aproveitou, recolocando o Coelho na frente.

No estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS), o Brasil derrotou o CRB por 2 a 1. O zagueiro Heverton e o atacante Jarro Pedroso fizeram para o Xavante. Os gaúchos foram a 29 pontos, permanecendo na 14ª posição e abrindo nove pontos para o Z-4. Os alagoanos, que descontaram com o atacante Bill, caíram para nono, com 32 pontos.

🔴⚫ Final de jogo no Bento Freitas. Brasil 2x1 CRB. Com gols de Heverton e Jarro, o Xavante vence o Galo. Avante!



📷 Carlos Insaurriaga pic.twitter.com/uE031qtyAt — GE Brasil (@GEBrasilOficial) November 25, 2020

Maior rival do CRB, o CSA recebeu o Operário-PR no estádio Rei Pelé e venceu por 1 a 0, com gol do atacante Paulo Sérgio. A equipe de Maceió subiu para 34 pontos, agora na oitava colocação. O Fantasma de Ponta Grossa (PR), que sofreu o segundo revés consecutivo na Série B, segue com 29 pontos, mas caiu duas posições na rodada e agora está em 12º.

O Confiança é uma das equipes que superou os paranaenses, ao derrotar o Cuiabá por 2 a 0, em Aracajú, com os atacantes Reis e Bruno Paraíba balançando as redes. O Dragão foi ao 10º lugar, com 32 pontos, enquanto o Dourado (que chegou a liderar a Série B) está em quinto com 37 pontos e segue em queda livre na Série B. A Ponte Preta, em sétimo, já aparece na cola, somente um ponto atrás dos cuiabanos. Nesta terça, os campineiros fizeram 1 a 0 no lanterna Oeste, com gol do lateral Apodi. O clube de Barueri (SP) tem apenas 11 pontos.

O DRAGÃO TÁ ON!



Com dois gols no segundo tempo, @adc_confianca vence no Batistão e embola a briga pelo acesso!#ADCxCUI



📷 Luiz Neto/ADC pic.twitter.com/eEK4lMoMH3 — Brasileirão Série B (@BrasileiraoB__) November 25, 2020

Confira a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro.