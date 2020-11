Soares perde e adia classificação à semi de duplas no ATP Finals

O tenista Bruno Soares terá que decidir a classificação à semifinal da chave de duplas do ATP Finals - que reúne as oito melhores parcerias de 2020 em Londres (Inglaterra) - na última rodada da primeira fase. Nesta quarta-feira (18), o brasileiro e o croata Mate Pavic foram superados pelo espanhol Marcel Granollers e o argentino Horacio Zeballos por 2 sets a 1, em três parciais emocionantes: 7/6 (7/4), 6/7 (4/7) e 10/8, após duas horas e três minutos de jogo.

Foi a segunda partida - e a primeira derrota - da parceria Brasil-Croácia pelo grupo Bob Bryan. Na estreia, Soares e Pavic bateram o austríaco Jurgen Melzer e o francês Edouard Roger-Vasselin por 2 sets a 1. Para seguirem adiante, eles precisam vencer os australianos John Peers e Michael Venus pela última rodada da fase de grupos, na sexta-feira (20), em horário que ainda será definido pela Associação dos Tenistas Profissionais (ATP). A chave é liderada por Granollers e Zeballos, que acumulam duas vitórias e estão próximos da classificação.

O duelo foi equilibrado do início ao fim, sem quebras de saque. No primeiro, a dupla Espanha-Argentina levou a melhor no tie-break, vencendo por 7/4. No seguinte, depois de salvarem um match point no 12º game, Soares e Pavic deram o troco no desempate, devolvendo o 7/4 e forçando a terceira parcial, que é disputada em uma melhor de dez pontos. Granollers e Zeballos, porém, abriram vantagem no início e a administraram para fechar o jogo em 10/8.

Amanhã (19), Marcelo Melo se despede do ATP Finals. Sem chances de classificação após duas derrotas pelo grupo Mike Bryan, a parceria do brasileiro com o polonês Lukazs Kubot enfrenta o holandês Wesley Koolhof e o croata Nikola Mektic, únicos já garantidos nas semifinais até agora. O outro classificado da chave sairá do duelo entre os alemães Kevin Krawietz e Andreas Mies e a dupla formada pelo norte-americano Rajeev Ram e o britânico Joe Salisbury.