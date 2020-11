Vôlei: jogos do Sesc RJ Flamengo são adiados após surto de covid

O Sesc RJ Flamengo anunciou na tarde desta quinta-feira (19) que cinco jogadoras testaram positivo para o novo coronavírus (covid-19) no elenco. Conforme postagem no perfil oficial do clube no Twitter, as atletas infectadas são Ana Cristina, Fabíola, Natinha, Roberta e Sabrina.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que os jogos do @sescrjflamengo contra Curitiba (21) e Fluminense (24), válidos pela Superliga, foram adiados por conta de cinco casos de Covid-19 no elenco (Ana Cristina, Fabíola, Natinha, Roberta e Sabrina). #FlaVôlei — Time Flamengo (@TimeFlamengo) November 19, 2020

Após essas confirmações, a equipe carioca solicitou à Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) o adiamento de duas partidas. Em comum acordo entre as equipes, os confrontos já têm novas datas, horários e locais. O jogo entre a equipe do treinador Bernardinho e o Curitiba Vôlei, marcado inicialmente para o próximo sábado (21), acontecerá no dia 15 de dezembro, às 21h30 (horário de Brasília), no ginásio Colégio Positivo Júnior, em Curitiba (PR). Já a partida contra o Fluminense foi transferida da próxima terça (24) para o dia oito de dezembro, às 19h30, no ginásio do Fluminense, no Rio de Janeiro (RJ).

Segundo o protocolo de jogo da Superliga 2020/2021, a equipe que apresentar quatro ou mais atletas com exames positivos poderá solicitar o adiamento da partida. Os times também poderão pedir o adiamento de jogo se dois levantadores do plantel estiverem infectados.

Depois de três partidas disputadas na edição atual do torneio, o time carioca está em segundo lugar, com três vitórias, nove sets vencidos e apenas um perdido.