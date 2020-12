América-MG vence Figueirense e se aproxima da liderança da Série B

O América-MG foi até o estádio Orlando Scarpelli nesta quinta-feira (17), derrotou o Figueirense por 2 a 1 e diminuiu a diferença para a Chapecoense, líder da Série B e que empatou na última quarta com o Náutico, para apenas 2 pontos.

Com este triunfo, o Coelho chegou aos 56 pontos, enquanto o Verdão do Oeste tem 58 após o empate sem gols com o Timbu. Com a derrota, o Figueira fica na 16ª posição (perto do Z4), com 31 pontos.

Triunfo de virada

Jogando em casa, o Figueirense conseguiu abrir o marcador logo aos 8 minutos de partida, quando o zagueiro Matheus Neris aproveita sobra de bola após cobrança de escanteio para bater de esquerda no ângulo do gol defendido por Matheus Cavichioli.

Mas o Coelho conseguiu o empate ainda na etapa inicial, aos 37 minutos, quando Rodolfo bate com força, mas com pouco ângulo. Porém, o goleiro Rodolfo Castro se enrola e empurra a bola para dentro do seu próprio gol.

O empate permanece até o intervalo, mas o América-MG chega ao gol da vitória com menos de 1 minuto do segundo tempo, com Ademir, após belo passe de Geovane.

Na próxima rodada, o América-MG tem a oportunidade de ultrapassar o líder da Série B, pois enfrenta a Chapecoense na Arena Independência. Já o Figueirense visita o Guarani no mesmo dia.

Veja a classificação atualizada da Série B do Brasileiro.