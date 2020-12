Bahia recebe neste domingo Troféu Brasil de Maratonas Aquáticas

Neste domingo (6), será realizado no Yatch Clube da Bahia, em Salvador, o Troféu Brasil de Maratonas Aquáticas. A principal competição nacional da modalidade terá como destaque a melhor atleta do mundo, Ana Marcela Cunha.

A prova será disputada na distância olímpica de 10 km. Por isso, atletas de dez clubes e representantes de Peru e Argentina vão a Salvador para voltar a competir. Ao todo, serão 17 homens e 11 mulheres que nadarão o percurso de quatro voltas de 2,5 km na praia que fica dentro do clube baiano.

“A expectativa é muito grande para esta competição. É a primeira prova de 10 km depois de toda a paralisação por conta da pandemia e teremos Ana Marcela aqui conosco. Para os homens brasileiros é ainda mais disputado, pois eles ainda buscam a classificação olímpica e essa prova será usada como parâmetro para que eles avaliem seus treinamentos de olho na seletiva brasileira que será em março”, disse o diretor de Maratonas Aquáticas da CBDA, Sergio Silva.

O evento terá um rígido protocolo para evitar o contágio pelo novo coronavírus (covid-19). “A nossa preocupação, antes de tudo, é com a saúde de todos. Neste ponto, agimos em conjunto com o Yatch Clube e com a Federação Baiana de Desportos Aquáticos para que estabelecêssemos protocolos rígidos de acesso e prevenção à COVID”, completou Sergio Silva.