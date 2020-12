Brasil massacra México por 11 a 1 e fecha primeira fase com 100%

No último jogo da fase de grupos do Mundial de Futebol de Areia Raiz, o Brasil fez a maior goleada do torneio: 11 a 1 no México. A partida aconteceu noite desta quinta-feira (10), na Arena Gladiadores da Bola, Parque Olímpico do Rio de Janeiro.

Pedrinho Carioca marcou o primeiro gol em uma pancada de longe. E, menos de três minutos depois, ele mesmo fez mais um em outra cobrança de lance livre, quase um replay do primeiro gol. Em noite inspirada, logo depois, o craque brasileiro matou no peito e mandou um balaço de voleio para fazer o terceiro. Esbanjando habilidade, ele fez outro. Dessa vez, Pedrinho driblou o goleiro mexicano, tirou um zagueiro e estufou as redes. Brasil 4 a 0. O quinto gol saiu depois de uma tabelinha entre Pedrinho Carioca e Guto, que só empurrou para as redes mexicanas. Guto teve tempo de retribuir a gentileza e deixar o artilheiro Pedrinho livre em baixo do gol para fazer o quinto dele e o sexto do Brasil. Com a seleção fazendo um primeiro tempo avassalador, Toinho fez o sétimo. No segundo tempo, Daniel Perez aproveitou o rebote do goleiro Josimar para marcar o primeiro do México. Para não dar chance para o azar, o Brasil tratou logo de marcar mais um. Dino Tambaú aproveitou a bobeada do goleiro adversário e fez. O nono gol foi belíssimo. Gabriel Novaes recebeu, dominou e, sem deixar a bola cair, driblou o zagueiro e bateu de primeira forte. Jonatan Guerreiro bateu o pênalti deslocando o goleiro para marcar o décimo. Seguindo a festa brasileira, Vandão fez outro e fechou o placar.

Tunísia 4 x 3 Bolívia

Na outra partida, a Bolívia já entrou em quadra sem chances de avançar às quartas. Mas os sul-americanos tinham muita disposição para complicar a vida da Tunísia no torneio. Com oito minutos de bola rolando, Jordan, camisa 9, estava ligado no rebote do goleiro tunisiano e mandou para as redes da equipe africana. No final do primeiro tempo, saiu mais um da Bolívia. Calancha aproveitou outra falha do setor defensivo do time africano para ampliar o placar. Atallah aproveitou muito bem uma sobra para diminuir faltando menos de dois minutos para o final. Logo na abertura da etapa final, Hatem Allagui, capitão e camisa 9 da Tunísia, aproveitou o espaço concedido pela Bolívia para empatar o jogo. Quando o relógio mostrava que faltavam sete minutos para acabar a partida, Atallah fez uma bela jogada e bateu cruzado para marcar o terceiro gol, colocar a Tunísia na frente e dar os primeiros pontos para a equipe no campeonato. Já com a equipe bastante desgastada, Rodrigo Calancha mostrou força e determinação para empatar o jogo, depois de perder uma boa chance e lutar pelo rebote. Mas todo o esforço não surtiu grandes efeitos. Já que, logo depois, Atallah cobrou o lateral e a bola desviou na cabeça de Pavisic, que acabou fazendo contra o quatro gol da Tunísia.

Na outra partida da noite desta quinta-feira (10), Angola venceu a França por 3 a 2 e chegou aos 7 pontos no grupo B. Enquanto isso, a França fechou a primeira fase com três derrotas nos três jogos, sem marcar nenhum ponto. O grande destaque da partida foi o angola William Soares que marcou os três gols e se isolou na artilharia do torneio com nove gols.

Quartas de final definidas

Depois de encerrada a fase de classificação, ficaram definidos os confrontos de quartas de final. Nesta sexta-feira (11), às 18h, Tunísia e França abrem a eliminatória. Chile e Uruguai se enfrentam às 19h, Paraguai e Colômbia, às 20h, e, às 21h, Brasil enfrenta a Angola.