Brasileirão: Vasco segura Santos e vence em São Januário por 1 a 0

Depois de quatro rodadas sem triunfar na Série A do Campeonato Brasileiro, o Vasco voltou a vencer em São Januário: 1 a 0 sobre o Santos. Com o resultado, o Gigante da Colina chegou a 28 pontos, mas ainda não saiu da zona do rebaixamento (Z4), ocupando a 17ª posição. Já o Peixe perdeu a segunda partida consecutiva e estacionou nos 38 pontos.

O Vasco jogou sem Martín Benítez, lesionado. O time santista entrou um time misto, e Cuca deixou seus principais jogadores, Marinho e Soteldo, no banco de reservas. A estratégia dos donos da casa era bem clara: esperar o adversário em seu campo de defesa e sair para o contra-ataque. Deu certo. Logo aos oito minutos, Germán Cano recebeu bola pela esquerda, girou e tocou para Vinícius. Ele encontrou Léo Matos pela direita, que avançou com liberdade e cruzou na medida para Carlinhos finalizar, de primeira, sem chances para o goleiro John Victor.

Mesmo com o gol, o Cruzmaltino não mudou a forma de jogar e, por pouco, não ampliou. Aos 20 minutos, Juninho pegou a bola no meio de campo, passou por três jogadores, invadiu a área mas, na hora do chute, preferiu tocar para Germán Cano, e Luiz Felipe cortou.

O Santos quase empatou aos 32 minutos. Bola alçada na área e Alex desviou de cabeça. Fernando Miguel salvou no cantinho. A bola sobrou para Madson, que finalizou, mas Léo Matos tirou em cima da linha. Cinco minutos depois, Madson foi lançado por Kaio Jorge e chutou forte, mas a bola foi por cima do gol.

Na volta do intervalo, o técnico Cuca colocou Soteldo no lugar de Luiz Felipe e substituiu Fernando Pileggi por Bruninho na tentativa de chegar mais ao ataque. Aos oito minutos, Bruninho teve sua primeira chance. Ele dominou após passe de Kaio Jorge, dividiu com Léo Matos e chutou firme para a defesa de Fernando Miguel.

O goleiro salvou o Vasco aos 14 minutos. Boa triangulação do Santos pela esquerda de ataque até o chute de Felipe Jonatan, no cantinho, para a boa defesa de Fernando Miguel. Aos 28 minutos, Cuca decidiu colocar Marinho em campo, tirando Madson.

Mesmo com o craque em campo e com nove minutos de acréscimos, o Santos não assustou mais o Vasco e acabou saindo com a derrota de São Januário.

Na próxima rodada, o Santos recebe o Ceará, (27), às 18h15min (horário de Brasília), na Vila Belmiro. No mesmo dia e no mesmo horário, o Vasco enfrenta o Athletico-PR, na Arena da Baixada.

Athletico-PR 1 x 0 Bragantino

O Furacão também entrou em campo neste e venceu o Bragantino por 1 a 0, no Nabi Abi Chedid e empatou com o próprio Massa Bruta em número de pontos, 31. Entretanto, o Furacão fica na frente por duas vitórias a mais.

O Athletico-PR abriu o placar aos 25 minutos. Thiago Heleno lançou do campo de defesa para Renato Kayzer. Léo Ortiz tentou o ínio e acabou entregando para o camisa 79, que invadiu a área e chutou forte.

No segundo tempo, o Bragantino tentou pressionar o Athletico, mas não conseguiu empatar. O Furacão até teve a oportunidade de ampliar, aos 17 minutos, em cabeçada de Renato Kayzer que explodiu na trave. Mesmo sufocando os visitantes no fim da partida, o Bragantino não conseguiu chegar ao empate.

Na próxima rodada, o Bragantino enfrenta o Palmeiras, no (27), às 18h15min, no Allianz Parque.