Brasileiro Feminino: Napoli-SC sobe e Botafogo fica perto da elite

Com cerca de 78 mil habitantes, a cidade de Caçador (SC), no interior de Santa Catarina, terá dois representantes na elite do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. O empate por 2 a 2 com o Juventus-SP no estádio Carlos Alberto Costa Neves, no último domingo (13), garantiu a classificação do Napoli-SC à semifinal da Série A2 (segunda divisão) e o acesso à Série A1 (primeira divisão) da modalidade - onde se encontrará com o Avaí/Kindermann, vice-campeão nacional em 2020.

O Napoli entrou em campo com a vantagem de ter vencido a partida de ida por 4 a 2 no estádio da Rua Javari, em São Paulo. A atacante Soraya, aproveitando a sobra de uma cobrança de escanteio, abriu o placar para as caçadorenses aos 33 minutos do primeiro tempo. Nos acréscimos, a lateral Júlia bateu de longe e marcou um golaço, ampliando o marcador. Antes do intervalo, a goleira Dida ainda defendeu uma penalidade cobrada pela atacante Dani Ortolan, do time grená.

No segundo tempo, o Juventus esboçou uma reação. Aos 14 minutos, Dani Ortolan cobrou falta no ângulo e diminuiu. Três minutos depois, a meia Martinha dominou na entrada da área pela direita e fez um golaço, batendo cruzado, empatando o jogo. As paulistas pressionaram, mas as catarinenses administraram a vantagem e conquistaram o acesso inédito à primeira divisão.

Na semifinal, o Napoli pega o Real Brasília, que eliminou o Tiradentes-PI nas quartas de final e também está garantido na Série A1 de 2021. Outro time que conquistou acesso é o Bahia, que passou pelo Fortaleza. O Tricolor de Aço aguarda o classificado entre Botafogo e Ceará. Os duelos das semifinais estão previstos para 10 e 17 de janeiro.

Botafogo sai na frente

Também no domingo, o Botafogo venceu o Ceará de virada por 2 a 1 no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, e tem a vantagem do empate na partida de volta, no próximo domingo (20), às 16h (horário de Brasília), em local que ainda será definido.

As cearenses abriram o marcador aos 37 minutos do primeiro tempo. Após desvio de cabeça na meia-lua, a bola sobrou para a atacante Jady, mesmo entre duas marcadoras, mandar para as redes. O empate saiu aos 24 da etapa final, em cabeçada da meia Vivian, depois de cobrança de escanteio da lateral Chaiene. A cinco minutos do fim, a atacante Karol Lins fez belo lançamento e a lateral Juliana, cara a cara com a goleira Mayara, finalizou para o gol.