Caxias larga em vantagem contra Mirassol no mata-mata da Série D

Na abertura do mata-mata da Série D, o Caxias recebeu o Mirassol no Estádio Centenário, na Serra Gaúcha. Os donos da casa conseguiram uma importante vitória por 1 a 0, com o gol saindo aos 15 minutos da etapa inicial. E foi um golaço do atacante Giovane. O camisa 9 aparou muito bem de voleio a ajeitada perfeita, de cabeça, do meia Mazola. Depois, a partida seguiu muito equilibrada com chances dos dois lados. Na volta do intervalo, o técnico Eduardo Baptista do Mirassol fez três alterações para tentar buscar um empate. Só que, logo aos 10 minutos de jogo, o zagueiro Danilo Boza entrou muito forte no lateral-direito Ivan, do Caxias. O atleta já estava amarelado e o árbitro não teve outra opção a não ser expulsar o jogador da equipe paulista. Mas quem forçou mais foi o Mirassol. Aos 35, Lucas Silva dentro da pequena área, sem goleiro, não conseguiu mandar para dentro do gol um cruzamento forte, vindo da esquerda. Ele pegou mal e André Lucas, goleiro do Caxias, teve tempo de se recuperar e evitar o empate. Depois desse lance, a partida não teve grandes chances e acabou mesmo com a vitória dos gaúchos por 1 a 0.

Com o resultado, o Caxias, que se classificou em terceiro no Grupo 8 durante a primeira fase, ampliou uma série invicta. Agora, o time grená não perde a oito jogos na Série D, cinco empates e três vitórias. O Mirassol chegou à essa fase depois de ser o segundo colocado no Grupo 7 e não perdia a quatro partidas, tendo inclusive aplicado duas goleadas (5 a 2 contra o Cascavel e 4 a 0 sobre o Toledo). E agora, no jogo de volta, vai precisar fazer uma vitória de pelo menos dois gols de diferença para se classificar à terceira etapa da Série D. Uma vitória mínima do Mirassol, leva o duelo para os pênaltis.

A decisão está marcada para o próximo domingo (13), a partir das 15h30, no interior paulista. Quem passar desse confronto pega, na próxima fase, o vencedor de Real Noroeste (ES) e Brasiliense (DF). Eles abrem o duelo neste domingo (6), no Espírito Santos, e decidem a vaga no sábado (12) no Distrito Federal.

Nos outros jogos do sábado, o Floresta venceu o Itabaiana por 2 a 1 na Arena Castelão, em Fortaleza. Jogando fora de casa, o Goiânia conseguiu um bom empate com o Atlético Alagoinhas por 1 a 1, no Estádio Carneirão, na Bahia. No Estádio Pinheirão, em São Mateus (MA), o Juventude Samas e o Bragantino do Pará ficaram no 1 a 1. No Estádio Olímpico Regional Arnaldo Busatto, no Paraná, o Cascavel fez 1 a 0 no Novorizontino. Fechando a rodada da Série D neste sábado, em Santa Catarina, no Estádio Hercílio Luz, o Marcílio Dias também não conseguiu sair do 0 a 0 contra o Ferroviária.