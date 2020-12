Clubes definem nova fórmula para o Campeonato Carioca 2021

Uma fase principal com 12 participantes. Todos se enfrentando em turno único no sistema de pontos corridos. E os quatro primeiros avançando às fases decisivas. A semifinal e a final serão decididas em dois jogos. Essa é a nova fórmula do Campeonato Estadual de Futebol para as duas próximas temporadas. O modelo foi aprovado por unanimidade pelos clubes presentes na sede da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ), na tarde desta segunda-feira (28).

O título da tradicional Taça Guanabara vai ficar com o time que fizer mais pontos nas 11 rodadas iniciais. A Taça Rio será disputada entre os times que ficarem de 5º ao 8º lugar. Antes da fase principal, o torneio terá uma etapa preliminar prevista para começar em 16 de janeiro e seguir até 25 de fevereiro. Cabofriense, Friburguense, Americano, América, Nova Iguaçu e Sampaio Correa vão brigar pela única vaga para a etapa principal.