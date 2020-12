Copa do Catar: Fifa sorteia grupos das eliminatórias europeias

A Inglaterra caiu no mesmo grupo da Polônia no sorteio das eliminatórias para a Copa do Catar, nesta segunda-feira (7), que deixou as principais seleções da Europa com caminhos aparentemente tranquilos até o torneio de 2022.

Espanha, França, Itália, Alemanha, Bélgica, Holanda, Portugal, Croácia e Inglaterra não se enfrentam graças ao sistema de cabeça de chave e, salvo grandes surpresas, devem se classificar de forma confortável para o próximo Mundial.

A principal emoção provavelmente será a disputa entre os times intermediários para terminar em segundo em seus grupos e se classificar para a repescagem.

Sob um formato revisado, os dez vencedores dos grupos se classificam diretamente para o Catar, enquanto os segundos colocados vão para um sistema de repescagem junto com as duas melhores equipes da Liga das Nações, uma competição separada.

📰 CONFIRMED: Here are the groups for @UEFA's #WCQ on the road to #WorldCup Qatar 2022!



🤔 Which games stand out to YOU? pic.twitter.com/sLsXolLR3t — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 7, 2020

Essas 12 equipes serão divididas em três chaves de quatro, com os vencedores de cada uma também indo para o Catar. A fase de grupos será disputada entre março e novembro do próximo ano, com o mata-mata em março de 2022.

A França, atual campeã mundial, foi sorteada no grupo D ao lado da Ucrânia (equipe que derrotou recentemente por 7 a 1 em um amistoso), Finlândia, Bósnia e Cazaquistão.

Os antigos rivais Inglaterra e Polônia se enfrentarão novamente, após serem sorteados no grupo I, juntamente com Hungria, Albânia, Andorra e San Marino.

A Espanha está no grupo B com Suécia, Grécia, Geórgia e Kosovo, enquanto Portugal enfrentará Sérvia, Irlanda, Luxemburgo e Azerbaijão no grupo A. Já a Bélgica pega País de Gales, República Tcheca, Belarus e Estônia no grupo E.

O grupo F parece ser o mais equilibrado, com Dinamarca, Áustria, Escócia, Israel, Ilhas Faroe e Moldávia. A Croácia, vice-campeã em 2018, enfrentará Eslováquia, Rússia, Eslovênia, Chipre e Malta no grupo H.

A Alemanha faz parte do grupo J, e seus adversários são Romênia, Islândia, Macedônia do Norte, Armênia e Liechtenstein.