Cruzeiro faz gols cedo e vence Brasil (RS) no Mineirão

Na noite de sábado (5), o Cruzeiro conseguiu uma importante vitória sobre o Brasil de Pelotas no Mineirão pela 26ª rodada da Série B. Depois de três partidas sem sair vencedor como mandante, o time do técnico Luiz Felipe Scolari já estava com a vantagem de 2 a 0 no placar aos 13 minutos de jogo. O primeiro gol saiu aos 10 com Arthur Caíke batendo de primeira na segunda trave depois de cruzamento. Aos 13, o goleiro Rafael Martins sai mal. Adriano do Cruzeiro dividiu com Jarro do Brasil e a bola foi parar na rede. Gol contra do atacante do Brasil de Pelotas. Aos 27, o time gaúcho até tentou reagir. Jarro recebeu no meio e abriu para Bruno José que livre na área bateu cruzado e diminuiu o placar. Aos 46, a Raposa teve um pênalti. Arthur Caíke entrou na área e foi derrubado por Héverton. Aos 47, Rafael Sóbis cobrou forte no meio do gol e ampliou. O segundo tempo ficou marcado pelo golaço do veterano atacante Rafael Sóbis. Aos 28, ele dominou a bola no círculo central ainda no campo mineiro e mandou um chutaço. A bola encobriu o goleiro Rafael Martins e estufou as redes. Um gol espetacular do atleta formado no Internacional. O time mineiro fechou a rodada em décimo primeiro com 34 pontos. O Brasil, em décimo quarto, está com 33 pontos.

Outros jogos de sábado

No Estádio Alfredo Jaconi, o Juventude deixou escapar uma excelente oportunidade de fazer três pontos sobre a líder Chapecoense. O time gaúcho vencia por 1 a 0, com gol do meio-campista Gustavo Bochecha logo na abertura da etapa final, aos dois minutos. Mas, aos 45 minutos, em uma espécie de lei do ex ao contrário, Bareiro, que atuou pela Chapecoense em 2018, marcou contra. A igualdade deixou o Juventude com 42 pontos em quarto lugar, mas a equipe pode ser ultrapassada se o Cuiabá vencer o Botafogo de Ribeirão Preto, no jogo que começou às 22h deste sábado. A Chapecoense, com 51 pontos, segue em primeiro. Os gaúchos voltam a jogar na terça contra o lanterna Oeste em Caxias. No mesmo dia, a Chapecoense visita o Avaí em Florianópolis.

Fora de casa, o América conseguiu importante vitória sobre o CSA e se manteve na segunda posição. O gol do jogo saiu bem cedo, aos oito minutos. Ademir apertou a saída de jogo, roubou a bola do goleiro Bruno Grassi e marcou. O time mineiro chegou aos 47 pontos. O CSA ficou nos 38 em oitavo lugar. O time de Alagoas volta a jogar na terça contra o Confiança fora de casa. Já o América recebe o Sampaio. O time de São Luís do Maranhão que voltou a vencer neste sábado no Estádio Castelão. Depois de ter perdido os últimos dois jogos como mandante, fez 3 a 0 no CRB. O primeiro saiu aos 22 da etapa inicial, com o atacante Roney, aproveitando falha da zaga. Ainda antes do intervalo, aos 40 minutos, o volante Eloir ampliou. Aos oito da etapa final, Diego Tavares fechou o placar. O Tricolor é o terceiro com 44 pontos. O CRB está no meio da tabela em décimo segundo com 33. Na 27ª rodada, terça-feira, o CRB recebe o Cruzeiro no Estádio Rei Pelé.