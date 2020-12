Ex-treinador do Manchester United Tommy Docherty morre aos 92 anos

O ex-técnico do Manchester United e da seleção da Escócia Tommy Docherty, popularmente conhecido como 'The Doc', morreu após uma longa doença aos 92 anos, anunciou sua família nesta quinta-feira (31).

Docherty comandou 12 clubes - incluindo Chelsea e Aston Villa e uma passagem pela Austrália – depois de uma carreira como jogador que incluiu 25 partidas pela Escócia entre 1951-59 e mais de 300 jogos no Preston North End.

"Estamos profundamente tristes com o falecimento de Tommy Docherty, que nos levou à vitória da FA Cup em 1977 com um time ofensivo e eletrizante nas melhores tradições do Manchester United", disse o clube no Twitter.

We are deeply saddened by the passing of Tommy Docherty, who led us to FA Cup victory in 1977 with a thrilling, attacking team in the best traditions of Manchester United.



Everyone at the club sends sincere condolences to Tommy’s loved ones. pic.twitter.com/KLRsRJwIIv — Manchester United (@ManUtd) December 31, 2020

Docherty treinou o time de Old Trafford de 1972 a 77, ao substituir Frank O'Farrell, conquistando o título da FA Cup com uma vitória por 2 x 1 na final sobre o Liverpool de Bob Paisley.

Ele foi demitido em 1977 após um caso extraconjugal com a esposa do fisioterapeuta do Manchester United.