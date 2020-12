Fora de casa, Cuiabá supera lanterna Oeste e avança na Série B

Na tarde desta terça-feira (15), na Arena Barueri, o Cuiabá venceu o Oeste pela 29ª rodada da Série B. A equipe de São Paulo, que vive uma situação dramática no campeonato, bem que tentou começar a partida pressionando. Até os 22 minutos da etapa inicial, o Oeste conseguia manter um duelo equilibrado e chegou a criar dois lances de gol. Um logo no início com Fábio chutando fraco e perdendo uma boa oportunidade. O outro com o volante Maurício Barbosa, que apareceu na segunda trave e desviou de cabeça para fora uma cobrança de falta.

Mas, aos 27, a maior qualidade do Cuiabá, que briga por uma vaga à elite do futebol brasileiro na próxima temporada, fez a diferença. O meia Felipe Marques deu um belíssimo passe para o centroavante Elton. Na cara do goleiro Caíque França, ele bateu forte e abriu o placar. Em vantagem no placar, os visitantes passaram a administrar a partida. Inclusive, aos 36, quase marcaram mais um. O volante Pierini recebeu livre na entrada da área um belo passe de Elton, mas a finalização desviou na zaga e saiu pela linha de fundo, com muito perigo.

Na segunda etapa, já com várias alterações efetuadas pelos dois técnicos, o Oeste conseguiu criar a melhor chance da partida aos 24 minutos. O atacante Pedrinho recebeu um bom passe e chutou rasteiro de longe. A bola bateu na trave e foi pela linha de fundo. Como quem não faz acaba levando, o Oeste sofreu o segundo gol aos 31. Yago tentou a finalização, a bola desviou na zaga e sobrou para Jenison, na marca do pênalti. Ele deu um biquinho no canto e fechou o placar. Vitória para o Cuiabá por 2 a 0 sobre o Oeste.

O time da grande São Paulo, último colocado com apenas 16 pontos, 15 a menos do que o Figueirense (primeiro fora da zona de rebaixamento), volta a jogar na sexta (18), quando recebe o Vitória na Arena Barueri. O Cuiabá, que antes do encerramento da rodada é o terceiro colocado com 47 pontos, recebe o Operário (PR) também na sexta na Arena Pantanal.