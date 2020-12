Goianésia e Gama empatam na segunda fase da Série D

Os donos da casa abriram o placar logo aos 10 minutos. Vanilson chutou e explodiu na zaga. Na segunda tentativa, o atacante abriu o placar. O Azulão do Vale voltou a assustar aos 20, em um chute de fora da área do volante Iran. A bola saiu por cima da meta do goleiro Roger. Aos 24, o Gama conseguiu empatar com Romário, após assistência de peito do atacante Michel Platini. O chute, de primeira, foi indefensável para o goleiro Artur. No restante da primeira etapa, as duas equipes alternaram o domínio do jogo.

Após o intervalo, ambos os times diminuíram o ritmo intenso que foi imposto no primeiro tempo. Porém, aos 17, Vanilson fez o segundo gol dele no jogo em cobrança de pênalti, após o zagueiro do time brasiliense Gustavo Rambo colocar o braço na bola dentro da área. Aos 25, o Gama assustou em uma cabeçada de Platini. A bola saiu à direita da baliza de Artur. Em seguida, aos 37, Platini sofreu um empurrão de Dudu dentro da área e o árbitro Rodrigo Fonseca da Silva (MT) marcou pênalti. O próprio Platini cobrou deixando tudo igual no placar. O juiz ainda expulsou Dudu no lance do pênalti, deixando os goianos com um jogador a menos na partida.

Após estar com vantagem numérica em campo, o Gama pressionou e quase marcou o gol da vitória com o atacante Jonathan. Porém, o goleiro Roger evitou a derrota do Goianésia. Aos 51, Elves, da equipe goiana, também tomou cartão vermelho, mas não houve alteração no placar. Resultado final: Goianésia 2, Gama 2.

Gama e Goianésia voltam a se enfrentar no próximo domingo (13). A partida será realizada no estádio Bezerrão, em Brasília, às 16h. Quem passar de fase terá pela frente Marcilio Dias ou Ferroviária, que empataram ontem (5) por 0 a 0 no estádio Gigantão das Avenidas, no município de Itajaí (SC).

Outras jogos da Série D

Outros sete jogos foram realizados hoje (6) pela Série D do Campeonato Brasileiro. O Real Noroeste empatou por 1 a 1 com o Brasiliense no estádio Águia Branca, na cidade de Águia Branca (ES). O mesmo placar se repetiu em mais dois duelos. Em Cabo Frio (RJ), no Alair Corrêa, no confronto entre Cabofriense e São Luiz; e em Juiz de Fora (MG), no estádio Municipal de Juiz de Fora, na partida disputada por Tupynambás e Aparecidense.

Já o Globo-RN levou a melhor contra o ABC, vencendo por 2 a 1 no estádio Barrettão, no município de Ceará-Mirim (RN). Quem também levou a melhor foi o Vitória da Conquista, que derrotou o Salgueiro por 4 a 3 no Lomanto Júnior, em Vitória da Conquista (BA). O Coruripe também conseguiu um bom resultado, venceu o América-RN por 1 a 0 no estádio Gérson Amaral, em Coruripe (AL). E, por fim, em São Luís (MA), no Nhozinho Santos, Moto Club e Fast empataram por 2 a 2.