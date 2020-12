Jogos: custos elevados e avanço da covid-19 deixam japoneses inseguros

Os moradores do Japão estão divididos entre o receio e o apoio aos Jogos Olímpicos do próximo ano, que devem ser muito mais caros do que o esperado, além de um recente aumento nos casos do novo coronavírus (covid-19).

Em um anúncio na sexta-feira (4), os organizadores disseram que os Jogos adiados custarão um adicional de 294 bilhões de ienes (US$ 2,8 bilhões), com a conta a ser compartilhada pelo comitê organizador de Tóquio 2020, o governo japonês e o governo metropolitano de Tóquio.

No total, o governo de Tóquio e o governo nacional e, por sua vez, o contribuinte japonês, devem pagar 191 bilhões de ienes para cobrir os custos de adiamento e uma série de medidas contra a covid-19.

Apesar de o orçamento total dos Jogos provavelmente atingir 1,63 trilhão de ienes, alguns moradores japoneses tirando fotos perto do recém-construído Estádio Nacional nesta a segunda-feira (7) disseram acreditar que pode ser um preço que vale a pena pagar.

"Acho que o número de casos de infecção por coronavírus (no Japão) ainda é menor do que em outros países, então espero que eles possam segurar (os Jogos) de alguma forma nesta situação", disse Shiro Terui, de 72 anos. "Também contribui para a economia global."

Satsuki Kataoka, uma contadora que levava seu cachorro passear perto do estádio, afirmou que compreende que a realização dos Jogos durante uma pandemia acarreta custos adicionais.

"Como contribuinte, acho que o orçamento (extra) que eles compilaram é um pouco grande", disse ela. "Mas eu entendo que despesas extras são necessárias devido à situação do coronavírus."

Com mais de 15.000 atletas de todo o mundo indo a Tóquio para os Jogos, há temores de que a chegada possa causar um aumento nos casos de covid-19.

"Para mim, é muito preocupante que várias pessoas do exterior estejam visitando o Japão nesta situação", declarou Ryota Sato, de 27 anos. "Então, eu não sou tão favorável. Espero que o evento possa ser cancelado ou adiado novamente."