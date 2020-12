Jogos de Tóquio: Felipe Vinícius dos Santos alcança índice olímpico

Felipe Vinícius dos Santos venceu a prova de decatlo da sexta etapa do Troféu Brasil Caixa de Atletismo 2020, em São Paulo, ao alcançar 8.350 pontos. Com este feito, alcançado no último sábado (12), ele também obteve o índice para os Jogos de Tóquio, que acontecem em 2021.

O atleta da Associação Atletismo Blumenau (AABLU), de 26 anos, é o detentor do recorde sul-americano sub-20 da prova, com a marca de 7.762 pontos.

🚨 ÍNDICE OLÍMPICO 😀



Felipe dos Santos alcançou, neste sábado, no Troféu Brasil de Atletismo, o índice olímpico no decatlo! 👏👏👏



Agora, o Time 🇧🇷 chega a 180 vagas garantidas para @Tokyo2020! pic.twitter.com/aaPAlFeFL0 — Time Brasil (@timebrasil) December 12, 2020

“Estou muito emocionado com o resultado, que compensa todos os sacrifícios feitos nos últimos anos. Passei por duas cirurgias e perdi praticamente duas temporadas em recuperação [...]. Fiquei um pouco desacreditado, mas agora dei a volta por cima e tenho de agradecer a muita gente que sempre me apoiou”, declarou Felipe.

Com o índice olímpico, o atleta formado no Centro Olímpico, espera ter mais tranquilidade para se preparar para os Jogos. Atualmente, Felipe treina com Edemar Alves no Centro Nacional de Desenvolvimento do Atletismo (CNDA), em Bragança Paulista (SP).