NBA: LeBron James renova contrato com Los Angeles Lakers por 2 anos

A estrela da NBA LeBron James renovou seu contrato com o Los Angeles Lakers por dois anos, em um acordo de US$ 85 milhões, disse o agente do jogador à imprensa nesta quarta-feira (2).

James, que completa 36 anos no final de dezembro, levou, em outubro, o Lakers a seu primeiro título da NBA em uma década, e ao 17º de sua história, conquistando ainda o prêmio de MVP (jogador mais valioso) das finais.

O jogador, que também conquistou dois campeonatos com o Miami Heat e um com o Cleveland Cavaliers, foi contratado pelo Lakers em julho de 2018, em uma transferência que mudou o equilíbrio de forças na NBA, pendendo em favor do sul da Califórnia.