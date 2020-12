Sábado será definições dos campeões no Brasileiro de Boxe

Neste sábado (12), a partir das 14h, serão disputadas as finais do campeonato brasileiro de boxe. O principal destaque será Beatriz Ferreira. Em busca do tricampeonato na categoria até 60kg feminino, a campeã mundial e dos Jogos Pan-Americanos terá pela frente Isabele Celestino.

Swami de Jesus Santos pega Caroline Barbosa de Almeida na decisão da categoria até 51kg. Jucielen Cerqueira Romeu e Clelia Marques da Costa se enfrentam para saber que é a melhor pugilista nacional até 57kg. Jéssica Carlini da Silva terá pela frente Beatriz Oliveira Soares na final da categoria até 69kg. Na mais categoria mais pesada entre as mulheres, até 75kg, vai colocar frente a frente Nadja Jesus Santos e Flávia Tereza Figueiredo.

Os mais leves entre os homens, pesando no máximo 52kg, que chegaram até a final são Patrick Chagas Lourenço e Ronaldo Bezerra da Silva. Na decisão da categoria até 57kg entre os homens o destaque é Luis Oliveira, bronze nos Jogos Olímpicos da Juventude, em 2018, e neto de Servílio de Oliveira, bronze nos Jogos Olímpicos de 1968, na Cidade do México. O adversário do Luis Oliveira será Carlos Rocha.

Na categoria até 63kg, Wanderson de Oliveira e Nicollas Rocha de Jesus se enfrentam. Hebert Conceição, bronze no Mundial de 2019 e prata nos Jogos Pan-Americanos de Lima, enfrentará Marcos Barros na final até 75kg. Entre os lutadores com o peso até 81kg, Keno Marley, prata nos Jogos Pan-Americanos de Lima e ouro nos Jogos Olímpicos da Juventude, em 2018, decide o título com Cleverton Melo.

Pesando até 91kg, Abner Teixeira Júnior e Felipe Ramos de Oliveira fazem a grande decisão. Os mais pesados entre os homens (acima de 91kg), Cauã Montenegro Diogo e Joel Ramos da Silva se enfrentam na busca do título.

Esta é a 75ª edição do torneio masculino e a 18ª do feminino, que contaram com mais de 200 participantes. Neste ano, em virtude da pandemia do novo coronavírus, o público não está tendo acesso às disputas, que estão ocorrendo em um hotel no centro da capital paulista. Mas, as lutas estão sendo transmitidas através da página da Confederação Brasileira de Boxe (CBBoxe) no Facebook.