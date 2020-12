Salgueiro e Altos opõem forças do interior nas oitavas da Série D

O estádio Cornélio de Barros, em Salgueiro (PE), recebe neste domingo (20) o primeiro jogo entre Salgueiro-PE e Altos-PI, pelas oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 16h (horário de Brasília), com transmissão da TV Brasil. A partida de volta será no outro domingo (27), às 15h45, no estádio Felipe Raulino, o Felipão, em Altos (PI).

O Salgueiro tenta repetir o feito de 2013, quando alcançou as semifinais e obteve o acesso à Série C. A temporada atual já é histórica para o Carcará, que levantou o troféu de campeão pernambucano de forma inédita, sendo o primeiro clube fora de Recife a realizar o feito. O Altos também ilustra a força do interior nordestino, com dois títulos e dois vice-campeonatos piauienses desde 2016, quando estreou na elite do estado (o clube foi fundado em 2013).

O desempenho em casa no ano é um dos trunfos do Salgueiro para o jogo deste domingo. Em 15 partidas como mandante, são 10 vitórias, três empates e duas derrotas. Foi no Cornélio de Barros que o Carcará sacramentou a classificação às oitavas com uma goleada por 4 a 0 sobre o Vitória da Conquista-BA no domingo passado (13). O atacante Ciel (ex-Fluminense), o meia Renato, o volante Raimundo Júnior e o zagueiro Ranieri balançaram as redes pelo time sertanejo.

O técnico Daniel Neri não tem desfalques por lesão ou suspensão. O treinador português deve repetir a base do último compromisso e escalar: Lucas; Sinho, Ranieri, Arthur e Daniel; Bruno Sena, Tarcísio, Moreilândia e Renato; Ciel e Alison Aroaçaba.

Se o Salgueiro deposita todas as atenções à Série D desde o início, o Altos passou um mês se dividindo com o Campeonato Piauiense. Na última quarta-feira (16), pela última rodada da primeira fase do Estadual, o Jacaré venceu o 4 de Julho-PI por 2 a 0, mas, por ter dois gols a menos de saldo que o rival, ficou fora da decisão pela primeira vez desde que subiu à primeira divisão. O acesso para a Série C é a única forma de o clube garantir uma série nacional em 2021.

“Aqui no Altos não priorizamos nenhuma competição. Ambas [Série D e Estadual] tinham a mesma importância para nós. Vamos com força total para os jogos que nos restam até o fim do ano”, afirmou o técnico Fernando Tonet, que não terá a semana livre para pensar no jogo de volta contra o Carcará. Isso porque na próxima quarta (23), os piauienses já voltam a campo pela etapa preliminar da Copa do Nordeste (de 2021) contra o Globo-RN, em casa.

O treinador não poderá escalar o zagueiro Reinaldo e o lateral Júlio Ferrari, suspensos pelo terceiro amarelo na vitória por 3 a 1 sobre o Rio Branco (AC), há uma semana, no Felipão, com gols do meia Alex Mineiro e dos atacantes Betinho (autor do gol do título do Palmeiras na Copa do Brasil de 2013) e Manoel. O provável Jacaré terá: Marcelo; Gean, Lucas do Carmo, Rafael Araújo e Tiaguinho; Dos Santos, Ray, Juninho e Klenisson; Betinho e Manoel.