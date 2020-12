Sorteio define grupos do Campeonato Paulista de 2021

A Federação Paulista de Futebol (FPF) sorteou nesta terça-feira (8) as chaves da próxima edição do Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Paulista, mais antigo estadual do país, disputado desde 1902. Atual campeão, o Palmeiras está no Grupo C, junto de Red Bull Bragantino, Novorizontino e Ituano.

Vice em 2020, o Corinthians caiu no Grupo A, ao lado de Santo André, Inter de Limeira e Botafogo de Ribeirão Preto. Atual líder da Série A do Campeonato Brasileiro, o São Paulo figura no Grupo B, acompanhado de Ponte Preta, Ferroviária e São Bento. Por fim, o Santos encabeça o Grupo D, o mesmo de Mirassol, Guarani e São Caetano.

DEFINIDOS!

Senhoras e senhores, com vocês, os Grupos do Paulistão Sicredi 2021!#FutebolPaulista pic.twitter.com/JsbPkbRLmC — Paulistão Sicredi 2020 (@Paulistao) December 8, 2020

O Paulistão de 2021 começa em 28 de fevereiro e vai até 23 de maio. Na primeira fase, os times enfrentam os que não fazem parte de seus grupos, em um total de 12 jogos. Os dois melhores de cada chave se enfrentam nas quartas de final. As duas equipes com as piores campanhas no geral serão rebaixadas à Série A2 (segunda divisão) de 2022.

As quartas e as semifinais serão disputadas em jogo único, na casa do clube de melhor campanha. A decisão terá partidas de ida e volta. O campeão terá direito a uma premiação de R$ 5 milhões. Ao todo, segundo a FPF, serão mais de R$ 11 milhões em prêmios distribuídos. O Estadual terá árbitro de vídeo (VAR) desde a primeira fase.