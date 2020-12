Tênis: Marcelo Melo anuncia dupla com Horia Tecau no Australian Open

O brasileiro Marcelo Melo anunciou nesta terça-feira (22) que formará uma dupla provisória com o romeno Horia Tecau para disputa do Australian Open de tênis. Novo parceiro oficial do mineiro, o holandês Jean-Julien Rojer será pai em fevereiro e, portanto, não poderá viajar para Melbourne, cidade que receberá o primeiro Grand Slam da temporada 2021.

A estreia de Melo e Tecau será no ATP 250 de Melbourne, entre 31 de janeiro e 6 de fevereiro. A competição é preparatória para o Australian Open, que ocorre entre 8 e 21 de fevereiro. “Depois desses dois torneios, eu e o Jean-Julien iniciaremos, com muita motivação, nossa nova parceria”, afirmou o brasileiro em comunicado à imprensa.

Por coincidência, Tecau e Rojer já atuaram juntos, conquistando dois Grand Slams: Wimbledon, em 2015, e US Open, em 2017. Apesar de nunca terem formado parceria, o romeno e o brasileiro se enfrentaram em quatro decisões de torneios da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), entre 2009 e 2016, com dois títulos para cada.

Melo vem treinando com o irmão e técnico, Daniel Melo, e com o preparador físico Chris Zogno em Belo Horizonte. O brasileiro se despediu de 2020 durante o ATP Finals, em novembro, que reuniu as oito melhores duplas da temporada. A competição marcou o término da parceria entre o mineiro e o polonês Lukazs Kubot, que durou quatro anos.