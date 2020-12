Troféu Brasil de Atletismo começa nesta quinta-feira em São Paulo

Nesta quinta-feira (10), no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa, em São Paulo, começam as disputas da edição de 2020 do Troféu Brasil de Atletismo. Principal torneio interclubes da modalidade em nível nacional e sul-americano, o evento contará com muitos nomes de destaque do esporte.

O clube paulistano Pinheiros entra como favorito na busca pelo pentacampeonato com um time de 63 atletas. Os principais são Darlan Romani (arremesso do peso), Paulo André de Oliveira (100 metros), Aldemir Gomes Junior (200 metros), Alison Santos (400 metros com barreiras), Gabriel Constantino (110 metros com barreiras), Augusto Dutra (salto com vara), Vitória Rosa (200 metros), Érica Sena (20 km marcha atlética) e Andressa de Oliveira Morais (lançamento do disco). Todos esses são estão garantidos nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2021.

“A equipe está chegando dentro do novo normal e está chegando bem. Será um Troféu diferente por causa da pandemia provocada pela COVID-19. Todas as equipes enfrentaram muitas dificuldades este ano, não foi diferente para nós”, disse o treinador Clodoaldo Lopes do Carmo, atleta olímpico dos 3.000 m com obstáculos em Barcelona-1992 e Atlanta-1996 e atual supervisor técnico de atletismo do Pinheiros, à equipe da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt). “A gente tem respeitado os objetivos de cada um dos nossos treinadores. Alguns já começaram os treinos visando a temporada de 2021, outros fizeram preparação específica para o Troféu Brasil, O desempenho em pontos pode não ser o mesmo dos anos anteriores. Mas a equipe é forte. Briga para defender o nosso título”, finalizou.

Outra equipe muito competitiva será a da Orcampi, de Campinas. que foi vice-campeã em 2018 e 2019 e venceu os Campeonatos Brasileiros Caixa Sub-20 e Sub-18 deste ano. O clube inscreveu 51 atletas no Troféu Brasil. Fernando Ferreira, campeão do GP Brasil do domingo passado (6) no salto em altura (2,25 m), Ana Carolina Azevedo, prata nos 100 metros (11seg36), Márcio Teles, ouro nos 400 m com barreiras (50seg60), Jucilene Sales de Lima, campeã no lançamento do dardo (60,89 m), e Tiffani Marinho, vice-campeã nos 400 m (53seg24) estão garantidos.

O Troféu Brasil seguirá todos os protocolos necessários ao combate à transmissão do novo coronavírus (covid-19). Por isso, só terão acesso ao estádio pessoas credenciadas pela CBAt. Será exigido o uso de máscaras, exceção apenas no momento da prova para atletas, disponibilizado álcool em gel e mantido o cuidado com o distanciamento na câmara de chamada e na área reservada para os participantes, na saída da pista. Todos terão a medição corporal aferida na entrada da instalação esportiva da Prefeitura de São Paulo.

A competição segue até domingo (13) e não será aberta ao público. As disputas serão transmitidas ao vivo pela internet no Canal Atletismo da TVNSports. O programa ,horário, lista de inscritos e outras informações podem ser obtidas no minisite do Troféu Brasil.