Troféu Brasil de Natação: Bruno Fratus mantém hegemonia nos 50m

Nesta quinta-feira (10), no segundo dia de competições do Troféu Brasil 2020, Bruno Fratus, finalista das duas últimas edições de Jogos Olímpicos e dono de duas medalhas de prata em Mundiais de piscina longa, manteve a hegemonia na prova dos 50m livre. O atleta do Minas Tênis Clube cravou 22seg32. Lucas Peixoto terminou em segundo com 22seg49 e Marco Antonio Ferreira Junior com 22seg64, terminou em terceiro fechando o pódio todo do Minas Tênis Clube.

“O objetivo, é claro, é a Olimpíada. Para a gente, os Jogos já começaram e vamos em busca da vaga para eles. Poder competir é muito bom, muito importante para o nosso treinamento até chegar à seletiva do ano que vem”, falou o campeão.

Além da vitória de Fratus, a quinta-feira foi marcada por uma grande novidade. As provas de 50m livre no formato de skins. Stephanie Balduccini, nadadora do Paineiras, e Lucas Peixoto, do Minas Tênis Clube, após três “tiros” de 50m, foram os campeões. “É uma prova diferente. Nunca tinha feito skins assim, mas foi bem legal poder participar e está sendo muito bacana poder voltar a competir”, disse Stephanie.

A disputa dos skins, reúne os quatro melhores nadadores na final dos 50m livre. Eles voltam à piscina, três minutos depois, para mais uma prova de 50m. E os dois melhores tempos fazem mais uma final para definir o campeão. Os vencedores da prova nos dois naipes receberam R$ 4.000 cada um.

Outra disputa que “pegou fogo” foi nos 200m livre. Uma final recheada de grandes nomes, recordistas mundiais e medalhista em Campeonato Mundial Júnior. Melhor para Fernando Scheffer, que conquistou o ouro com a marca de 1min47seg21. Murilo Sartori foi o vice-campeão com 1min48seg54 e Vinicius Assunção completou o pódio com 1min48seg57.

Na versão feminina da prova, Aline Rodrigues, do Minas Tênis Clube, conquistou o título com 2min01seg16, seguida por Gabrielle Roncatto com 2min02seg15, e Sofia Rondel terminou em terceiro com 2min03seg83.

O Troféu Brasil de Natação, disputado no Parque Aquático do Vasco da Gama, no Rio de Janeiro, continua nesta sexta-feira com eliminatórias às 9h30 e finais às 18h. As provas são transmitidas ao vivo pela TV CBDA.