Tubarão-SC e Magnus-SP abrem semifinal da LNF em capital do futsal

Tubarão-SC e Magnus Sorocaba-SP começam a decidir nesta quarta-feira (2), às 16h (horário de Brasília), uma vaga na decisão deste ano da Liga Nacional de Futsal (LNF). A partida será transmitida ao vivo pela TV Brasil. O jogo estava marcado inicialmente para o último domingo (29), mas foi adiado devido à pandemia do novo coronavírus (covid-19).

Com o aumento de casos do vírus em Santa Catarina, a equipe de Tubarão (SC) mandará o jogo na cidade de Carlos Barbosa (RS), no ginásio Sérgio Luiz Guerra. O município gaúcho é conhecido, por lei federal, como "capital do futsal no Brasil", em reconhecimento às conquistas do Carlos Barbosa, maior campeão da LNF - com cinco títulos - e três vezes vencedor do Mundial de Clubes da Fifa. A mudança do local da partida foi tomada em comum acordo pelos clubes.

Classificado pela primeira vez à semifinal da LNF, o Tubarão fez a terceira melhor campanha da fase de grupos, somando 24 pontos. Melhor do Grupo C, a equipe catarinense superou o São José-SP nas oitavas de final, após dois empates por 1 a 1 no tempo normal e a vitória por 2 a 0 na prorrogação. Nas quartas, o time comandado por Thiago Raupp deixou o Praia Clube-MG para trás. Depois de um 2 a 2 em Uberlândia (MG), os tubaronenses desencantaram em casa, vencendo por 6 a 3.

"Fizemos uma temporada excelente, mesmo sendo atípica pela pandemia. Com o nosso torcedor teríamos um gás a mais, mas sabemos que eles têm torcido para a gente pela TV. Até agora, temos de parabenizar o grupo unido, comprometido. Dá orgulho de fazer parte. Mostramos que temos capacidade. queremos, sim, buscar o título para a cidade e nosso torcedor", avaliou o fixo Passamani ao site oficial da Liga.

O Magnus, por sua vez, é a franquia de melhor desempenho nesta LNF. Na primeira fase, os paulistas venceram os 12 jogos que disputaram pelo Grupo A. Nas oitavas e nas quartas de final, a equipe de Sorocaba (SP) empatou no jogo de ida e se garantiu no de volta. Foi assim contra Campo Mourão-PR (0 a 0 e 3 a 1) e Cascavel-PR (3 a 3 e 6 a 2). Os sorocabanos têm o ataque mais positivo do torneio, com 63 gols (média de 3,9 por partida), e a terceira defesa menos vazada, com 26 tentos sofridos (média de 1,6).

"Joguei sete anos na cidade [de Carlos Barbosa], uma história bonita. Teremos um grande adversário e esperamos conseguir aumentar um pouco mais a nossa vantagem, que é decidir em casa" disse Rodrigo, capitão do Magnus. "O Tubarão fez uma grande campanha na primeira fase. Tem jogadores como [os alas] Lucas e Pixote, que passaram pela nossa equipe", completou o fixo, artilheiro da LNF com 12 gols em 16 partidas.

O segundo duelo do confronto será no domingo (6), às 11h (horário de Brasília), no ginásio Professor João Carlos de Camargo, em Votorantim (SP). O Magnus tem jogado no município - que é vizinho a Sorocaba - porque a arena que costuma utilizar é usada como hospital de campanha.

Já na outra semifinal, o Joinville-SC aguarda quem passar de Carlos Barbosa e Corinthians, que fazem o segundo jogo nesta quinta-feira (3), às 16h, também com transmissão da TV Brasil. O duelo era para ter ocorrido no último dia 22, mas teve que ser adiado após os gaúchos - mandantes da partida - registrarem 15 contaminações (sendo 13 atletas) pela covid-19. No primeiro encontro, em São Paulo, os times empataram: 2 a 2.