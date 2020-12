Vela: Scheidt encerra primeiro dia do Portugal Grand Prix no top 10

Nesta quarta-feira (9), durante a abertura do Grand Prix de Portugal, Robert Scheidt participou das duas regatas na classe Laser e terminou o primeiro dia no top 10. Com um sexto e um 16° lugares, está em sétimo lugar na disputa que reúne 63 velejadores.

“Fiz uma boa regata na abertura do Grand Prix, com um sexto lugar, mas tive problemas na segunda. Optei por largar mais por baixo da linha e o vento foi todo para a direita. Montei a primeira boia em 20 e ainda consegui recuperar e chegar em 16° lugar. Estou me sentindo bem no barco. A velocidade está boa. Avaliando o que estou conseguindo para fazer o barco andar, acredito que daria para ter feito resultados melhores. Nesta quinta temos mais duas provas, com previsão de vento forte e espero seguir evoluindo”, disse o maior medalhista olímpico do Brasil, com cinco pódios, sendo dois ouros, à assessoria de imprensa.

A competição prossegue nesta quinta-feira (10), em Vilamoura, Portugal, com previsão de vento forte. O evento faz parte da preparação do brasileiro rumo aos Jogos de Tóquio. Em 2021, ele se tornará o recordista do país, com sete participações. “Vilamoura oferece boas condições de velejada, com mar aberto e ondas no oceano Atlântico. Tem um bom regime de ventos e recebe os melhores atletas do continente nessa época do ano. Hoje, é um grande centro de treino de inverno em função da temperatura ser mais amena nos meses de inverno”, analisa Robert Scheidt à equipe da assessoria de imprensa.

O Portugal Grand Prix é a segunda competição de Scheidt desde o início da pandemia. Em setembro, o bicampeão olímpico conquistou o vice-campeonato italiano da classe Laser, em Follonica, na região da Toscana. O título não veio por apenas um ponto.