Após sorteio, Palmeiras decidirá Copa do Brasil em casa contra Grêmio

O Palmeiras assegurou hoje (14), após sorteio na CBF, o direito de fazer o último duelo da final da Copa do Brasil, contra o Grêmio, no Allianz Parque, em São Paulo. A definição dos mandos de campo ocorreu no final da manhã, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. A partida de ida (primeiro jogo da final) será na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Os embates estão marcados para os dias 11 e 17 de fevereiro, mas, segundo a CBF, as datas estão sujeitas a alterações caso o Palmeiras conquiste o título da Copa Libertadores. Os horários das partidas ainda serão definidos.

O Tricolor Gaúcho busca o hexacampeonato. Já o Verdão quer chegar ao tetra.

Dia de dar o pontapé inicial para a #FinalCopadoBrasil! Sorteio realizado na sede da CBF decidiu os mandos de campo da decisão e contou com as presenças dos técnicos finalistas.



Saiba todos os detalhes em https://t.co/8JGEihDKZX pic.twitter.com/Ln3EY9ekVq — CBF Futebol (@CBF_Futebol) January 14, 2021

Jogo de ida

Grêmio x Palmeiras - 11 de fevereiro ( Porto Alegre)

Jogo de volta

Palmeiras x Grêmio - 17 de fevereiro (São Paulo)