Atlético Mineiro e Bragantino empatam em 2 a 2 no interior de SP

Na noite desta segunda-feira (11), o Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, recebeu a estreia do Atlético Mineiro em 2021. Como o Galo teve o confronto da rodada passada contra o Santos adiado para 27 de janeiro, o duelo com o Bragantino pela 29ª rodada foi o primeiro do time no ano. E o grande objetivo dos mineiros era voltar a vencer para embolar ainda mais a parte de cima da classificação. O time foi a campo com 49 pontos na 3ª posição. Tendo somado 35 pontos, o Bragantino é o 13ª.

Quem olhasse apenas os números e as posições das equipes na tabela de classificação poderia imaginar que seria um jogo fácil para o Atlético. Dentro de campo, foi bem diferente. O Bragantino atacou menos, mas foi mais efetivo e marcou com Ricardo Ryller. Só que o Atlético, que teve mais a bola, tentou mais, só que não conseguiu mostrar muita força. Chances reais foram apenas duas. Antes do primeiro minuto, o atacante Vargas já mandava um chutaço na trave e quase abria o placar para o Galo mineiro. No lance seguinte, o volante Allan chutou de longe e forçou o goleiro Cleiton a trabalhar.

Fim de jogo em Bragança Paulista. Bragantino 2 x 2 Atlético.



⚽ Gols do #Galo marcados por Savarino e Hyoran! #RBBxCAM 🏴🏳️ pic.twitter.com/aXLABLeNfI — Atlético 😷 (@Atletico) January 12, 2021

No retorno para o segundo tempo, o Atlético Mineiro voltou no ritmo do técnico argentino Jorge Sampaoli. Partiu logo para o sufoco e foi recompensado aos nove. O atacante Savarino aproveitou a boa jogada da dupla Keno e Arana pela esquerda para empatar de carrinho. Com o 1 a 1 no placar, o Galo seguiu apertando em busca da virada. Chegou a rondar o gol dos paulistas algumas vezes, mas a chance clara não veio. O que veio foi o segundo do Bragantino. O lateral-esquerdo Edimar venceu os zagueiros mineiros e colocou os donos da casa na frente mais uma vez.

Com o time do interior paulista na frente no placar, o jogo ficou muito parecido com aquele do primeiro tempo. O Galo forçando, mas tendo muita dificuldade para ameaçar. E o Bragantino ficava no aguardo de um contra-ataque. E quando parecia que o placar ia ser esse mesmo, o árbitro, com auxílio do VAR, marcou pênalti em uma entrada de Ramires em Guilherme Arana. Hyoran bateu aos 54 minutos, empatou e fechou o placar.

Estivemos à frente, duas vezes, com Ryller e Edimar, mas o Atlético-MG empatou nos acréscimos e a partida terminou em 2 a 2, no Nabizão. Voltamos a campo no domingo, contra o Ceará, em Fortaleza. Pra cima, #MassaBruta!



📸 Ari Ferreira#RedBullBragantino #Brasileirao2020 pic.twitter.com/wL8SU44SeO — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) January 12, 2021

O Galo segue na 3ª posição com 50, a três do vice-líder Inter e seis do líder São Paulo. O Bragantino ocupa a 13ª colocação com 35 pontos.

O Atlético Mineiro volta a jogar no domingo (17) contra o Atlético Goianiense no Mineirão. No mesmo dia, o Bragantino vai até Fortaleza para enfrentar o Ceará no Castelão.

