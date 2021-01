Atlético Mineiro vence Santos e sobe na tabela do Brasileiro

Na noite desta terça-feira (26), o Atlético Mineiro venceu o Santos por 2 a 0 no Mineirão. O jogo foi válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time do técnico argentino Jorge Sampaoli chegou provisoriamente à 3ª posição, com 57 pontos. A diferença para o líder Internacional é de cinco pontos. Mas, na quinta-feira, o Flamengo faz a partida atrasada da 23ª rodada contra o Grêmio em Porto Alegre. Se vencer, o Flamengo assume a vice-liderança com 58 pontos e deixa o Atlético na 4ª posição.

Os gols da vitória do Atlético Mineiro foram marcados logo no início do jogo pelo ponteiro venezuelano Savarino. Aos 2, ele tabelou com Nathan e deslocou o goleiro John do Santos. Aos 18, de novo ele. Keno deu um lindo passe por cima da zaga paulista e deixou o artilheiro muito bem posicionado. Savarino deu uma bomba e fechou o placar. Depois, pouca coisa aconteceu.

O lance que mais chamou a atenção ocorreu aos 24 do segundo tempo. O atacante Keno ficou caído no chão, após uma dividida dura, e saiu sentindo muito o cotovelo esquerdo. Ele segue sendo dúvida para os próximos jogos do Atlético.

Final de #CAMxSAN no Mineirão: Atlético 2x0 Santos pic.twitter.com/67dxRmnIcu — Santos Futebol Clube (@SantosFC) January 27, 2021

Na próxima rodada, o Galo recebe o Fortaleza no Mineirão no domingo (31). Enquanto isso, o Santos se foca totalmente na decisão da Copa Libertadores. A final será disputada no sábado (30) contra o Palmeiras no Maracanã. A partida do Peixe pela rodada do Brasileiro contra o Corinthians na Vila Belmiro foi adiada para o dia 17 de fevereiro.