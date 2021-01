Atletismo: Copa Brasil Caixa de Marcha Atlética abre temporada

Nesta segunda-feira (11), a Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) divulgou o calendário de competições de 2021, levando em conta os eventos marcados pela federação internacional (World Athletics) e pela Atletismo Sul-Americano (novo nome da Consudatle).

A Copa Brasil Caixa de Marcha Atlética deve abrir o campeonato nacional de 2021 nos dias 6 e 7 de março, em sede ainda a ser definida. Foram marcadas ainda as edições da Copa Brasil Caixa de Provas Combinadas e a Copa Brasil de Meio-Fundo e Fundo, ambas para os dias 10 e 11 de abril, no Centro Nacional de Desenvolvimento do Atletismo (CNDA), na cidade de Bragança Paulista (SP).

O Grande Prêmio Brasil Caixa e o Troféu Brasil Caixa de Atletismo, as mais importantes competições anuais da CBAt, estão previstas para o dia 30 de maio e para o período de 3 a 6 de junho, respectivamente, em locais a serem definidos.

Os Campeonatos Brasileiros também têm datas marcadas: o Sub-20 deverá ocorrer de 21 a 23 de maio, o Sub-18, de 17 a 19 de setembro, e o Sub-16, de 1º a 3 de outubro. As sedes serão comunicadas posteriormente. Das competições nacionais, apenas a Copa Brasil Caixa de Cross Country e o Brasileiro Sub-23 não têm datas nem locais definidos ainda.