Bobsled: CBDG convoca equipe para competição na Alemanha em fevereiro

Nesta semana, a Confederação Brasileira de Desportos no Gelo (CBDG) divulgou, através das redes sociais, a lista de convocados da seleção de Bobsled. O grupo representará o Brasil na Copa da Europa entre os dias 20 e 21 de fevereiro em Kognisse, na Alemanha. A competição marcará o retorno da equipe de bobsled do Brasil ao circuito após o início da pandemia do novo coronavírus (covid-19).

➡️ Representantes do Brasil nos Jogos Olímpicos de Inverno em PyeongChang, na Coreia do Sul, em 2018, Edson Bindilatti, Edson Martins, Erick Vianna, Odirlei Pessoni e Rafael Souza estão convocados e serão os atletas que defenderão o país em mais uma competição internacional. — CBDG (@CBDGbr) January 19, 2021

Foi chamado o mesmo grupo que representou o país nos Jogos Olimpícos de Inverno em Pyeongchang, no ano de 2018. Na época, o time ficou na vigésima terceira posição no trenó de 4 lugares, com Edson Bindilatti, como piloto, Odirlei Pessoni, de pushman, Edson Martins e Erick Vianna atuando como breakman e pushman e Rafael Souza, sendo breakman. No bobsled, as equipes, que podem ser duplas ou quartetos, descem em um trenó em pistas de gelo. Nos torneios, os times fazem de duas a quatro descidas. Ganha aquele que tiver o menor tempo no total. A Olimpíada de Inverno de Pequim está prevista para ocorrer entre os dias 4 e 20 de fevereiro de 2022.