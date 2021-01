Brasileiros conhecem rivais no classificatório do Aberto da Austrália

Os tenistas brasileiros que disputam vaga nas chaves masculina e feminina de simples do Aberto da Austrália, marcado para fevereiro, conheceram neste sábado (9) os adversários da fase classificatória, que será realizada entre domingo (10) e quarta-feira (13). Devido à pandemia do novo coronavírus (covid-19), o classificatório feminino foi transferido para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e o masculino para Doha, no Catar.

Entre os homens, Felipe Meligeni será o primeiro a estrear. Número 230 do ranking mundial da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), o paulista enfrenta o eslovaco Martin Klizan (152º do mundo) por volta das 7h (horário de Brasília) deste domingo. Mais tarde, com previsão de início às 9h, João Menezes (193º) terá pela frente o argentino Andrea Collarini (203º).

"As condições aqui [Doha] estão boas. A quadra é rápida, mas está mais lenta. Gosto muito de jogar assim. Um clássico sul-americano, uma oportunidade para fazer um bom jogo contra um sul-americano que prefere quadras de saibro", disse o mineiro, em comunicado à imprensa.

Na segunda-feira (11), ainda sem horário definido, será a vez de Thiago Seyboth Wild (117º) ir à quadra. O paranaense encara o holandês Robin Haase (198º). No mesmo dia, em Dubai, Gabriela Cé inicia a caminhada até a chave principal feminina contra a italiana Elisabetta Cocciaretto, número 132 do ranking da Associação de Tênis Feminino (WTA, sigla em inglês). Atual número um do Brasil em simples, a gaúcha é a 240ª do mundo.

O Brasil já tem quatro tenistas garantidos no Aberto da Austrália: um na chave masculina de simples (Thiago Monteiro), dois nas duplas masculinas (Marcelo Melo e Bruno Soares, que atuarão, respectivamente, com o romeno Horia Tecau e o escocês Jamie Murray) e uma nas duplas femininas (Luisa Stefani, que tem a norte-americana Hayley Carter como parceira).