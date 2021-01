Ceará vence no Maracanã e complica Flamengo no Brasileirão

Em resultado surpreendente, o Ceará derrotou o Flamengo por 2 a 0 em pleno Maracanã, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vina, no primeiro tempo e Kelvyn, no segundo, marcaram os gols da vitória. O time cearense subiu momentaneamente para a nona posição, com 39 pontos. Já o Rubro-Negro desperdiçou a oportunidade de encostar no líder São Paulo, que também foi derrotado na rodada. O atual campeão brasileiro é o quarto colocado, com 49 pontos.

Com Gabigol no banco, o Flamengo começou o jogo com Bruno Henrique e Pedro no ataque. O Ceará não se intimidou e abriu o placar aos 12 minutos. Léo Chú avançou pela esquerda e passou para Vina, na outra ponta, chutar de primeira e vencer o goleiro César com um belo gol. Foi o nono dele no campeonato.

Daí em diante, começou o duelo entre o ataque rubro-negro e o goleiro Richard, do alvinegro cearense, que realizou duas belas defesas e impediu o empate antes do intervalo.

Na volta para o segundo tempo, o técnico Rogério Ceni manteve Gabigol entre os reservas, optando por colocar Diego no jogo. O Flamengo intensificou as ações no ataque. Aos 21, Pedro recebeu na cara do gol e chutou por cima. Dois minutos depois, o atacante cabeceou para defesa sensacional de Richard, com a ponta dos dedos.

Na sequência, Gabigol enfim entrou em campo, mas uma outra substituição acabou decidindo a partida. O técnico Guto Ferreira, que acabaria expulso por reclamação, colocou o lateral Kelvyn no lugar do volante Fabinho.

Aos 44, quando o Flamengo se lançava ao ataque em busca do gol de empate salvador, o Ceará realizou contra-ataque e Kelvyn foi acionado na esquerda. Ele dominou e chutou cruzado da entrada da área. César não conseguiu alcançar a bola, que morreu no fundo das redes, decretando a vitória do Vozão.

A equipe cearense, com 39 pontos, abriu distância em relação à parte de baixo da tabela e se coloca na briga por uma vaga em competições continentais. Já o Flamengo perdeu pela segunda vez seguida e, ao invés de diminuir a distância para o São Paulo, que também perdeu duas consecutivas, viu o Internacional ultrapassá-lo. Os atuais campeões voltam a campo somente na próxima segunda-feira (18), quando enfrentam o Goiás, em Goiânia. Já o Ceará recebe o Bragantino um dia antes, no Estádio Castelão, em Fortaleza.