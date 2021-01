Copa Verde: Independente-PA ganha de virada e pega Remo nas quartas

O Independente-PA será o adversário do Remo nas quartas de final da Copa Verde. Nesta quarta-feira (27), o Galo Elétrico se classificou ao vencer o Rio Branco-AC por 3 a 1, de virada, na Arena Acreana. É a primeira vez que o clube de Tucuruí (PA) se garante entre as oito principais equipes do torneio, que reúne os times das regiões Norte e Centro-Oeste e do Espírito Santo. O duelo contra os remistas ainda será agendado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O Rio Branco entrou direto nas oitavas de final por ser um dos oito participantes mais bem colocados no ranking da CBF. Já o Independente teve de passar pela fase preliminar, onde eliminou o Fast Clube-AM por 2 a 0, no estádio Defelê, em Brasília - o mando era do time amazonense, que precisou atuar na capital federal devido ao colapso do sistema de saúde de Manaus em meio à pandemia do novo coronavírus (covid-19).

Estreando em 2021, o Estrelão saiu na frente aos 18 minutos do primeiro tempo. Depois da zaga do Independente afastar a bola cruzada na área pela direita, o meia Luquinhas finalizou de primeira e mandou nas redes. O empate do Galo Elétrico veio com o Ezequiel. Aos 33 minutos, o zagueiro subiu mais que a defesa do Rio Branco para deixar tudo igual.

Entre os nove e os 11 minutos da etapa final, o time paraense aproveitou duas falhas seguidas da zaga do Estrelão para tomar a frente e abrir vantagem no marcador, com dois gols do atacante Danrlei. A missão do Rio Branco ficou ainda mais difícil aos 24 minutos, quando o zagueiro Barata recebeu o segundo amarelo por falta em Danrlei e foi expulso. Com vantagem numérica dentro de campo e no placar, o Galo Elétrico só administrou o resultado até o apito final.

O confronto entre Remo e Independente é o segundo das quartas de final da Copa Verde a ser definido - o primeiro foi Brasiliense e Atlético-GO. Nesta quinta-feira (28), a partir das 16h (horário de Brasília), a TV Brasil transmite ao vivo, direto do estádio Mangueirão, em Belém, o jogo entre Paysandu e Galvez-AC, que decide o adversário do Manaus na próxima fase.

Já o rival do Cuiabá nas quartas será o ganhador da partida entre Vila Nova e Palmas, que se enfrentam na próxima terça-feira (2), às 16h, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia. O compromisso estava marcado para domingo passado (24), mas foi adiado após o desastre aéreo que matou quatro atletas e o presidente do clube tocantinense.