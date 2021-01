De olho em Tóquio, CBAt reúne equipes dos revezamentos

Dentro do Programa de Preparação Olímpica (PPO), a Confederação Brasileira de Atletismo convocou 28 atletas; 14 homens e 14 mulheres, para um período de testes e avaliações com a equipe do Comitê Olímpico do Brasileiro. O grupo estará reunido entre os dias 28 e 31 de janeiro, no Centro Nacional de Desenvolvimento de Atletismo (CNDA), em Bragança Paulista. O foco será a preparação do 4x100 m masculino e feminino e do 4x400 m misto para os Jogos Olímpicos de Tóquio, a serem realizados entre 3 de julho e 8 de agosto. O camping contará com a realização de testes e avaliações promovidas pelo Laboratório Olímpico nas áreas da Bioquímica, Fisiologia, Biomecânica, entre outras, conforme acordado previamente com treinadores e atletas, bem como atividades específicas desenvolvidas para os grupos dos revezamentos. O Brasil já garantiu vaga olímpica no 4x100 m masculino, medalha de ouro no Mundial de Revezamentos de 2019, no Japão, ao terminar em quarto lugar no Mundial de Doha. O mesmo aconteceu com o 4x400 m misto, oitavo colocado em Doha-2019. Para Evandro Lazzari, responsável pelo 4x400 m misto nas últimas competições internacionais, o encontro é muito importante. “É uma oportunidade de conhecer alguns atletas que nunca participaram da equipe, como os meninos do Maranhão, e mostrar para eles como é nossa dinâmica, junto com atletas que correram recentemente o misto como o Lucas, Anderson e Tiffani”, comentou o treinador.

Para estar em Tóquio, a equipe feminina do 4x100 m precisa se colocar entre as 16 melhores do mundo até junho. Mas essa posição pode mudar, se algum país colocar dois ou mais times dentro desse grupo, até o fechamento do ranking. Outra possibilidade de classificação da equipe nacional é ficar entre as 8 finalistas do Mundial de Revezamentos da Polônia.

Os brasileiros vão participar do Mundial de Revezamentos, na Europa, nos dias 1º e 2 de maio, e do Sul-Americano, entre 4 e 16 de maio, em Buenos Aires.



Atletas convocados



Masculino

Paulo André Camilo de Oliveira (Pinheiros) – 100 m – 4x100 m

Aldemir Gomes Junior (Pinheiros) – 200 m – 4x100 m

Luís Gabriel Pereira Silva (Memorial) - 4x100 m

Rodrigo Nascimento (CT Maranhão) - 4x100 m

Vitor Hugo dos Santos (CT Maranhão) - 4x100 m

Derick de Souza (Pinheiros) - 4x100 m

Jorge Henrique Vides (Pinheiros) - 4x100 m

Erik Felipe Cardoso (SESI-SP) - 4x100 m

Felipe Bardi dos Santos (SESI-SP) - 4x100 m

Anderson Henriques (AABLU) - 4x400 m misto

João Henrique Falcão Cabral (CT Maranhão) - 4x400 m misto

Pedro Burmann (AABLU) - 4x400 m misto

Marcos Vinícius Moraes (CT Maranhão) - 4x400 m misto

Lucas Carvalho (FECAM) - 4x400 m misto



Feminino

Vitoria Rosa (Pinheiros) – 200 m – 4x100 m

Ana Carolina Azevedo (Orcampi) - 4x100 m

Lorraine Martins (Pinheiros) - 4x100 m

Gabriela Mourão (Futuro Olímpico-RJ) – 4x100 m

Rosangela Santos (Pinheiros) - 4x100 m

Bruna Farias (Pinheiros) - 4x100 m

Andressa Moreira Fidélis (São Bernardo) - 4x100 m

Ana Claudia Lemos (Pinheiros) - 4x100 m

Vida Aurora Caetano (Tornado) - 4x100 m

Tiffani Marinho (Orcampi) - 4x400 m misto

Tábata Vitorino de Carvalho (Maringá) - 4x400 m misto

Cristiane dos Santos Silva (UCA) - 4x400 m misto

Maria Victoria Sena (APA-SP) - 4x400 m misto

Jessica Roberti da Silva (São Bernardo) - 4x400 m misto



Treinadores

Darci Ferreira da Silva (SP)

Vânia Maria Valentino (RJ)

Evandro Lazari (SP)

Renan Valdiero (RJ)

Felipe de Siqueira (SP)

Carlos José Camilo de Oliveira (ES)

Inaldo Sena (SP)

Antônio Nilson de Sousa (MA)

Leonardo Ribas (RS)

Francisco Weldem do Nascimento (PI)

Victor Fernandes (SP)

Manuel Evaristo Neto (DF)

Katsuhico Nakaya (SP)