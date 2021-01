Luisa Stefani vai às quartas de duplas do WTA 500 de Abu Dhabi

A dupla formada pela paulista Luisa Stefani e a americana Hayley Carter venceu por 2 sets a 0 (parciais de 6-3 e 6-4) a parceria entre a russa Daria Kasatkina e a estoniana Anett Kontaveit, em partida válida pelas oitavas-de-final do WTA 500 de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Agora, a dupla encara as russas Veronica Kudermetova e Anastasia Potapova, que surpreenderam as cabeças-de-chave número 3 do torneio, a americana Nicole Melichar e a holandesa Demi Schuurs, também por 2 sets a 0 (duplo 6-2). O duelo pelas quartas-de-final está previsto para acontecer neste domingo (10), às 6h45 de Brasília.

No jogo deste sábado, Luisa e Carter, cabeças-de-chave número 8 da competição, converteram 52,5% dos pontos no primeiro serviço, mesmo sem nenhum ace (contra quatro das adversárias). Em um confronto em que as duplas venceram quase a mesma quantidade de pontos (56 a 53 para a dupla vencedora), a brasileira e a americana foram certeiras nos momentos decisivos: salvaram cinco break points, evitando a quebra do saque na metade das vezes, além de converter cinco dos nove break points que tiveram à própria disposição. O jogo durou 1 hora e 12 minutos.

Luisa, de 23 anos, é a 33ª colocada no ranking de duplas da WTA, uma posição abaixo da melhor colocação que já obteve na carreira, em outubro do ano passado. Ela vai disputar o Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam da temporada, que tem início marcado para 8 de fevereiro.