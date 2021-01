Marcílio Dias-SC e Altos-PI empatam em 1º duelo das quartas da Série D

Em jogo eletrizante, Marcílio Dias-SC e Altos-PI empataram em 1 a 1 neste domingo (3), no estádio Gigantão das Avenidas, em Itajaí (SC), pelas quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. O resultado deixou tudo indefinido para o jogo da volta, no próximo domingo (10): a equipe que vencer avança para às semifinais e garante acesso à edição 2021 da Série C. Em caso de empate, haverá decisão por pênaltis. O duelo de hoje (3) foi transmitido ao vivo pela da TV Brasil.

Apesar de jogar fora de casa, o Altos-PI começou arriscando mais. Aos quatro minutos, Tiaguinho chutou e acabou isolando a bola. Aos 13, nova chegada dos piauienses em um chute de Rafael Araújo, de perna esquerda, que também se perdeu pela linha de fundo. Dois minutos depois, foi a vez dos donos da casa responderem na cabeçada de Adriano Paulista, mas o goleiro Marcelo salvou.

Em seguida, aos 20, o Marinheiro ficou muito próximo de abrir o marcador. Anderson Ligeiro driblou o goleiro Marcelo e, na sequência, Dos Santos, em cima da linha, salvou a equipe nordestina. A partida seguiu em ritmo intenso. Aos 30, em um chute forte de Manoel, do Alto-PI, forçou o goleiro a uma difícil defesa. Na primeira etapa as duas equipes tiveram oportunidades de balançar a rede, mas o domínio dos piauienses foi maior.

Após o intervalo, logo aos três minutos, o camisa 9 Manoel, da entrada da grande área, chutou e Belliato fez outra grande defesa. Um minuto depois, os catarinenses responderam em uma cabeçada, na pequena área, de Zé Vitor. O goleiro Marcelo teve que fazer uma defesa espetacular. Aos 17, em cobrança no ângulo superior direito da baliza do Altos-PI, Marcelo, mais uma vez, realizou outra bela defesa.

Tempo se esgotando em campo, e a partida ficava mais elétrica e desafiadora para os goleiros. Aos 19, Manoel, de fora da área, soltou uma bomba, que exigiu intervenção complicada de Belliato. Em meio a tantas oportunidades de lado a lado, o Marinheiro abriu o placar aos 25. Após bate e rebate na grande área, Alessandro aproveitou e chutou rasteiro no canto direito de Marcelo, que desta vez nada pôde fazer.

Na sequência, os donos da casa quase ampliaram com Felipe Pará aos 32 minutos. O jogador da equipe catarinense tentou por cobertura e a bola bateu na rede pelo lado de fora. Contudo, quem conseguiu balançar a rede foi o Altos-PI aos 43. O gol saiu após uma linda jogada de Gean pelo lado direito, que cruzou com precisão. O camisa 9 Manoel aproveitou, de cabeça, para empatar a partida. Final de Jogo: Marcílio Dias-SC 1 x 1 Altos-PI.

O confronto da volta será no próximo domingo (10), às 16h (horário de Brasília). O Altos-PI vai receber o Marcílio Dias-SC no estádio Felipão, localizado na cidade de Altos (PI).

Fast-AM 0 x 1 Novorizontino-SP

No outro jogo deste domingo (3) pelas quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro, o Novorizontino venceu o Fast-AM por 1 a 0. O duelo foi disputado na Arena da Amazônia, em Manaus (AM). O camisa 9 Guilherme Queiroz marcou o gol da partida no primeiro tempo.

Os donos da casa tiveram diversos desfalques para o confronto de hoje (3) devido à infecção pelo novo coronavírus (covid-19). Antes da partida, oito jogadores - os nomes não foram revelados - e o auxiliar técnico Igor Oliveira testaram positivo para a covid-19. Além disso, outros dez atletas apresentaram sintomas da doença, embora os resultados dos exames não tenham constatado a presença do vírus em seus organismos. Em virtude do surto, antes do jogo a diretoria do Fast-AM tentou, sem sucesso, adiar a partida junto a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Com este resultado deste domingo (3), o Novo Horizontino-SP leva vantagem no jogo da volta no Piauí: basta um empate para os paulistas avançarem de fase e garantirem presença na Série C de 2021. Já o time amazonense precisará vencer por dois gols de diferença para seguir na disputa do título e na Série C no ano que vem. Se ganhar por apenas um gol, a definição será na cobrança de pênaltis. O embate no próximo domingo, às 16h, será transmitido ao vivo pela TV Brasil, direto do estádio Jorge Ismael de Biasi, na cidade de Novo Horizonte (SP).