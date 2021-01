Mundial de Handebol: Brasil perde para Hungria por 29 a 23

Na tarde desta quinta-feira (21), no horário de Brasília, a seleção brasileira perdeu para a Hungria por 29 a 23 na estreia da segunda fase do Campeonato Mundial de Handebol, disputado na cidade egipcia do Cairo. Com a derrota, a missão de chegar às quartas de final se tornou quase impossível.

O lance que marcou a primeira etapa da partida foi a lesão do lateral direito José Toledo. Machucado no joelho esquerdo, ele precisou sair de quadra na maca. A situação do jogador preocupa já que a Seleção tem o Pré-Olímpico entre os dias 12 e 14 de março. O Brasil disputará uma das duas vagas com Noruega, Coreia do Sul e Chile.

Depois da lesão, o time verde e amarelo sentiu. A partir daí a Hungria abriu vantagem no placar, chegando a 16 a 11. Na metade final, a equipe ainda tentou uma reação e se aproximou no placar. A menor desvantagem foi de três gols, quando o placar apontava 20 a 17 para os europeus. Na sequência, os húngaros aumentaram o ritmo e fecharam o placar em 29 a 23. O lateral esquerdo Haniel Langaro foi o artilheiro do jogo, com oito gols.

O Brasil volta a quadra no sábado (23) contra a Alemanha, às 16h30. Na segunda-feira (25), a equipe enfrenta o Uruguai, às 11h30. Para avançar às quartas de final, a Seleção depende de duas vitórias e de uma extensa e improvável combinação de resultados. Pelo regulamento da competição, os resultados da primeira fase continuavam valendo nesta etapa. Depois de dois empates e duas derrotas, a equipe nacional avançou com um ponto e, depois da derrota desta quinta, só pode chegar a cinco. Hungria, Alemanha, Espanha e Polônia estão na frente para conquistar as duas vagas do grupo.

O Campeonato Mundial de handebol masculino segue até o 31 de janeiro de 2021. As 32 seleções foram divididas em oito grupos de quatro times na primeira fase. Os três melhores de cada uma avançaram. Na segunda fase, apenas dois melhores de cada chave seguem às quartas de final.