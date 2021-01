Paysandu e Galvez duelam por vaga nas quartas de final da Copa Verde

Vinte e quatro horas após sediar a vitória do Remo sobre o Gama, por 1 a 0, que classificou o Leão Azul às quartas de final da Copa Verde, o estádio Mangueirão será palco de novo de outro jogo decisivo pela competição regional. Nesta quinta-feira (28), o Paysandu enfrenta o Galvez-AC pelas oitavas de final. A partida em Belém terá transmissão ao vivo da TV Brasil. Em caso de empate no tempo normal, a decisão será nos pênaltis.

Com dois títulos, o Paysandu divide com o Manaus o posto de maior vencedor da Copa Verde. Presente nas seis edições do torneio, o Bicolor só não foi a decisão uma vez, em 2015, quando caiu para o rival Remo, na semifinal. O Galvez está na terceira participação. Em 2017, o Imperador foi eliminado justamente pelo Papão no confronto de estreia. Já em 2019, os atuais campeões do Acre foram superados pelo União ABC-MS na primeira fase.

O Papão disputa a Copa Verde em meio à reformulação após a eliminação na segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. O técnico João Brigatti e parte dos atletas tem vínculo somente até 31 de janeiro. Entre os 23 relacionados pelo técnico Aylton Costa, que comanda o time sub-20 e dirigirá o Bicolor de forma interina nesta quinta, 16 estiveram à disposição na derrota por 1 a 0 para o Ypiranga-RS, no último dia 16 de janeiro, no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim (RS), que deixou o clube paraense sem o acesso à Série B.

Já o Galvez esteve em campo pela última vez na quarta-feira passada (20), quando visitou o São Raimundo-RR no estádio Canarinho, em Boa Vista, e venceu por 4 a 3, de virada. O lateral Giovani Pereira e o atacante Thyago, contundidos, desfalcam o time dirigido por Paulo Roberto de Oliveira. O técnico do Imperador, porém, tem três novas opções: os atacantes Rômulo e Antony, reforços regularizados no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), e o volante Neto, recuperado do novo coronavírus (covid-19).

O vencedor do confronto terá pela frente o Manaus, em datas e horários que ainda serão anunciados pela CBF. Nas oitavas, o Gavião goleou o Atlético-AC por 5 a 1 na última segunda-feira (25) na Arena Acreana, em Rio Branco. A partir da próxima fase, os duelos serão definidos em partidas de ida e volta.