Piloto gaúcho Miguel Paludo define retorno à Nascar em 2021

Nesta temporada de 2021, Miguel Paludo retorna à Xfinity Series para três corridas em pista mista. O anúncio de que o piloto gaúcho vai assumir o carro #8 da JR Motorsports ocorreu nesta quarta-feira (13).

Vivendo nos Estados Unidos desde 2010, Miguel é um dos pioneiros do Brasil na Nascar. Ele disputou 87 provas sancionadas pela mais popular liga americana de esporte a motor. Duas delas eram válidas pela então Nationwide Series, a mesma divisão pela qual vai correr em 2021 e que hoje se chama Xfinity Series. “É uma oportunidade fantástica e tenho até dificuldade para expressar em palavras o tamanho de minha gratidão. Competir novamente na NASCAR sempre foi uma de minhas principais metas na carreira. Competir na Xfinity Series junto de meu companheiro Justin Allgaier em um carro da JR Motorsports é a realização de um sonho", disse o piloto de 37 anos.

O primeiro compromisso será no dia 20 de fevereiro, em Daytona. Será o contato inicial com o Chevrolet Camaro #8 e com a equipe. Além disso, a primeira experiência de Paludo no traçado misto, que aproveita parte do superspeedway mais tradicional da NASCAR, e palco da primeira pole conquistada por Miguel na categoria. A segunda corrida será no dia 22 de maio, em mais uma pista inédita para o maior campeão da história da Porsche Cup Brasil, no Circuito das Américas, em Austin (Texas). Duas semanas mais tarde o palco é o tradicional autódromo de Mid-Ohio, mais uma pista em que Paludo ainda não competiu.

O piloto realizou três temporadas completas pela NASCAR Truck Series, entre 2011 e 2013. Nesse período disputou 69 corridas, conquistando duas poles (Daytona-2012 e Pocono-2013), oito top5 e 23 top10 (o que corresponde a um aproveitamento de 33,3% entre os dez melhores). Desde 2015, Paludo voltou a se dedicar à Porsche Cup Brasil em tempo integral, categoria em que é o atual campeão. Além das três provas na NASCAR, Miguel estará presente no Brasil para defender o título.