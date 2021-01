Seleção de taekwondo encerra camping de preparação para Tóquio

Classificados para os Jogos Olímpicos no taekwondo, os atletas Edival Marques “Netinho” (categoria até 68kg), Ícaro Miguel (até 80kg) e Milena Titoneli (até 67kg) encerraram nesta terça-feira (19) um período de treinos e avaliações no Centro de Treinamento do Comitê Olímpico do Brasil (COB), no Parque Aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro.

“Nunca fiquei tanto tempo sem competir desde que me tornei atleta de alto rendimento. E encontrar com situações que chegam muito próximo de uma competição é algo muito importante”, analisa Ícaro, primeiro brasileiro na história a liderar o ranking mundial. “Isso é algo bastante explorado no mundo. Quando estávamos na Sérvia (dentro da Missão Europa), fizemos muitos simulados como esse, inclusive com atletas estrangeiros. Teve semana em que treinei com outros cinco medalhistas mundiais da minha categoria”, completa o vice-campeão mundial da categoria até 80kg em 2019.

Os dados obtidos nesta atividade possibilitam quantificar a evolução individual e as reações às situações de luta. Por meio de um indicador, a equipe multidisciplinar elabora uma escala de pontuação. Em relação à parte física, até a antropometria, que estuda as medidas e dimensões do corpo humano, é utilizada. Isso sem contar os indicadores fornecidos pelo Laboratório Olímpico.

Os resultados foram apresentados em reuniões individuais com cada atleta e a Comissão Técnica da Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD) que, desde 2018, atualiza constantemente um banco de dados com informações dos atletas da seleção brasileira. “A seleção se reúne apenas em períodos específicos e, por isso, procuramos fazer com que esses treinamentos sejam os mais produtivos possíveis. Tentamos fazer esse mapa dos atletas tanto na parte física, quanto na técnica e tática. Com o relatório em mãos, o atleta sabe o que treinar na academia dele. O intuito é que esses campings impactem cada atleta ao máximo”, explica Diego Morine, preparador físico da CBTKD.

Na questão tática, o feedback é mais complexo e parte da análise com base em dois pontos; a obediência tática (quando os lutadores conseguem cumprir objetivos colocados durante os rounds) e o round situacional (no qual o atleta precisa manter uma vantagem conquistada ou recuperar uma larga desvantagem no final da luta).

“Estar no Centro de Treinamento do COB é de extrema importância porque aqui conseguimos fazer avaliações diferentes do nosso dia a dia. Os exames e testes físicos nos ajudam a ter parâmetros para continuarmos evoluindo e chegar aos Jogos Olímpicos na melhor forma possível. Estamos com a seleção, com a comissão técnica completa, ajustando o que é necessário”, conta Milena Titoneli, bronze no Mundial de Manchester e ouro nos Jogos Pan-americanos de Lima, ambos em 2019. “Ter participado da Missão Europa e, agora, desse treinamento de campo ajudou muito a viver coisas que sentimos em competição e não estávamos vivemos nos últimos meses. Foram ações que agregaram muito na minha preparação”, conclui.

Além do trio garantido em Tóquio, participaram do treinamento de campo outros talentos da modalidade como Luiz Henrique Pelegrin, Henrique Igor da Silva, Henrique Precioso, David Eduardo Silva, Gabriel Campolina Santos e Caroline Gomes Santos. Já a comissão técnica foi composta pelos treinadores Clayton dos Santos, Reginaldo dos Santos e Diego Ribeiro; a analista de desempenho Paula Avakian; o fisioterapeuta Fábio Lins; a médica Natália Mourão; e o preparador físico Diego Morine.