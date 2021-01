Vela: Samuel Albrecht e Gabriela Nicolino vencem evento nos EUA

Depois de 15 dias nos Estados Unidos, Samuel Albrecht e Gabriela Nicolino voltaram nesta segunda-feira (25) ao Brasil. Neste período, na Florida, conquistaram a etapa de Miami do US Open Series da US Sailing.

É CAMPEÃO! É CAMPEÃO! ⛵️🇧🇷



Primeiro 🏆 de 2021 para Gabi Nicolino/Samuel Albrecht (Nacra 17)



Campeões da etapa de Miami do US Open Series 🇺🇸



Parabéns, @SamucaGabiBRA10! #Tokyo2020 promete! pic.twitter.com/SaSN1ws3hY — Time Brasil (@timebrasil) January 24, 2021

O campeonato contou com praticamente todas as classes olímpicas e integrou uma série preparatória para os velejadores norte-americanas que estarão nos Jogos de Tóquio. A dupla olímpica brasileira da classe Nacra 17 liderou a competição do início ao fim, vencendo seis das oito regatas, totalizando apenas 8 pontos perdidos. Em segundo lugar ficou a equipe Ravi Parent Caroline Atwood com 18 pontos e em terceiro, com 19, a dupla que representará os EUA em Tóquio, Riley Gibbs e Anna Weiss.

Além do torneio, a equipe verde e amarela também participou de treinos a convite da US Sailing, devido ao retrospecto positivo dos brasileiros que representarão o país na Olimpíada de Tóquio.