Vôlei: plantel do Osasco apresenta oito casos de Covid-19

O Osasco confirmou na tarde desta segunda-feira (18) que quatro jogadoras e quatro integrantes da comissão técnica da equipe apresentaram resultados positivos nos exames PCR de Covid-19 realizados na sexta-feira (15) antes da derrota para Barueri por 3 sets a 1, válido pela 3ª rodada do returno da Superliga. Segundo o próprio clube, todos já estão sendo cuidados e monitorados de acordo com os protocolos de saúde do departamento médico do Osasco.

Os próximos jogos da equipe paulista na Superliga serão adiados. Os compromissos contra o Sesi Bauru, no dia 26, e Itambé/Minas, em 29 de janeiro, devem ter as novas datas confirmadas pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) ainda nesta segunda-feira. O Osasco ocupa a 2ª posição no torneio. Tem 36 pontos, ao lado do líder Minas, que está na frente pelos critérios de desempate.

COPA BRASIL

A equipe da grande São Paulo deveria voltar à quadra nesta terça-feira (19) para enfrentar o Curitiba no Ginásio José Liberatti, em Osasco, pelas quartas de final da Copa Brasil. Mas, como o time paranaense já havia sofrido um surto de coronavírus no elenco, o duelo foi transferido para o início de fevereiro. A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) oficializou o dia dois de fevereiro para a realização da partida.

Mas as outras três partidas dessa fase da Copa Brasil acontecerão normalmente nesta terça. Itambé/Minas e Pinheiros jogam em Belo Horizonte às 19h. No mesmo horário, Sesc/RJ-Flamengo e Sesi Bauru se enfrentam no Rio de Janeiro. E às 19h30, Dentil/Praia Clube e São Paulo/Barueri fecham a rodada em Uberlândia.