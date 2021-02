Al Ahly vence e fará semi com Bayern de Munique no Mundial de Clubes

O time egípcio Al Ahly se classificou para as semifinais do Mundial de Clubes da Fifa nesta quinta-feira (4), depois que um chute de longa distância de Hussein El-Shahat garantiu a vitória por 1 a 0 sobre o campeão local do Catar, Al Duhail.

O atacante do Al Ahly Walter Bwalya aproveitou uma bola perdida aos 30 minutos e tocou para El Shahat, que chutou forte contra o goleiro do Al Duhail, Salah Zakaria, acertando o canto esquerdo inferior.

Bwalya chegou a ampliar a vantagem para os campeões africanos pouco antes do intervalo, mas sua finalização foi anulada pelo VAR por impedimento.

O time do Catar ameaçou empatar no segundo tempo e terminou a partida no estádio Cidade da Educação com 15 finalizações, mas o goleiro do Al Ahly, Mohamed El-Shenawy, foi bem quando exigido.

O Al Ahly, que venceu a Liga dos Campeões da África no ano passado, enfrentará o campeão europeu Bayern de Munique na próxima segunda-feira (8) por uma vaga na final.

A outra semifinal será disputada entre Palmeiras e Tigres, do México.